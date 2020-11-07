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"Руки трясутся и слезы из глаз": Кудрявцева отреагировала на гибель Колтового

Шоу-бизнес
20:59, 07 ноября 2020

"Руки трясутся и слезы из глаз": Кудрявцева отреагировала на гибель Колтового
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Ведущий ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой разбился в результате авиакатастрофы.

Кто такой Александр Колтовой и как он погиб

Александр Колтовой, ведущий ток-шоу «ДНК», только в этом сезоне присоединился к Лере Курявцевой в проекте «Звезды сошлись». Это случилось после того, как прежний ведущий Оскар Кучера принял решение уйти из программы, где то и дело обсуждаются склоки и сплетни в шоу-бизнесе. Кудрявцева с Колтовым успели проработать вместе всего несколько месяцев, последняя съемка «Звезды сошлись» с участием Колтового прошла накануне его трагической гибели, 6 ноября. А уже 7-го числа Александр разбился. Причины трагедии выясняются.

Колтовой за штурвалом самолета//фото: Instagram

Почему Колтовой оказался за штурвалом самолета

Колтовой вел страницу в Instagram и регулярно выкладывал туда видео своих полетов: Александр сам находился за штурвалом, он много лет увлекался авиацией. Сейчас кадры его последнего полета над Можайским водохранилищем, сделанные неделю назад, пользователи не могут смотреть без слез. Судя по всему, тот полет стал последним, после которого Александр Колтовой успешно приземлился и вышел из кабины пилота живым...

Как можно понять по публикациям Алесандра, он нередко приглашал своих звездных друзей полетать вместе. Так, на одном из видео рядом с Колтовым находится телеведущий Александр Пушной, а ведущая «Первого канала» Ирина Пудова интересуется в одном из комментариев, когда Александр снова пригласит ее подняться в небо.

В мае этого года Колтовой с гордостью сообщил подписчикам о том, что поставил рекорд по скорости управления самолетом: 250 км/ч над МКАД...

Реакция Леры Кудрявцевой на гибель Колтового

Как сообщила Лера на своей странице в Instagram, Колтовой разбился в Подмосковье вместе со своей женой, у них остался ребенок. Оказалось, что и Кудрявцева вполне могла очутиться на том злополучном борту: она рассказала, что Александр часто приглашал ее насладиться полетом.

Самолет Александра Колтового//фото: Instagram

– Ещё вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало, – написала в соцсети Лера. – Умный, позитивный, скромный, добрый Саша – мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно. Руки трясутся и слёзы из глаз. Все лето он звал меня полетать на самолёте над Москвой, ещё недавно звонил и говорил «Полетели». Я отказывалась и верещала на него, чтоб прекратил заниматься этим опасным делом.

Кудрявцева призналась, что ее в последнее время терзали нехорошие предчувствия, но она никак не могла понять, с чем они могут быть связаны.

– Несколько дней уже щемит сердце, я как будто что-то чувствую, но не знаю что, и вчера на Сашку наезжала, чтоб не перебивал... Перебивай, делай что хочешь – только будь жив! Что? Что происходит? Господи...

Теги: #Знаменитости #новости звезд #Кудрявцева

Рубрика: Шоу-бизнес

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Александр Колтовой // Фото: Instagram

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