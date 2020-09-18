Оскар Кучера ушел с НТВ, чтобы "с лёгкостью смотреть в глаза людям"

Телеведущий Оскар Кучера более не будет вести передачу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Об этом он сказал на своем аккаунте в Instagram.

Кучера заявил, что его жизненные ценности сильно отличаются от концепции передачи. «Разошлись мы полюбовно, и я очень благодарен продюсерам "Звезд" за то, что терпели мою интеллигентность столько времени. Но всему когда-то настаёт предел», — отметил артист.

Также он добавил, что будет скучать по своей телеведущей Лере Кудрявцевой, а его место займет ведущий ток-шоу «ДНК» Александр Колтовой.

«А я иду дальше с отличным настроением и возможностью с лёгкостью смотреть в глаза людям», — добавил Оскар Кучера.

Ранее Оскар Кучера поддержал в своем аккаунте протестующих Беларуси. «Я бы понял, что Беларусь пошла по украинскому сценарию, если бы восстание было локальным, и осуществлялось в Минске. Но восстала вся страна», — писал он.