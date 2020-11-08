"Саша был экстремалом": друг Булановой уговаривал Колтового отказаться от полетов

Певец Саша Попов рассказал, что погибший в авиакатастрофе ведущий НТВ Александр Колтовой любил риск и адреналин.

Смерть Александра Колтового повергла звезд шоу-бизнеса в шоковое состояние. Ведущий НТВ разбился вместе с женой во время жесткой посадки легкомоторного самолета. Певец Саша Попов, которому в свое время приписывали страстный роман с Таней Булановой, близко общался с напарником Кудрявцевой по шоу «Звезды сошлись». Попов не раз предупреждал Колтового: его увлечения добром не закончатся.

– Саша был настоящим экстремалом, – говорит Александр. – Он и своих друзей пытался приобщить к этому.

Мне говорил: «Я еду в горы, поехали с нами. Будем на сноуборде и на горных лыжах кататься!» Я всегда отказывался. И ему, смеясь, говорил, будто чувствовал: «Ты играешь с судьбой злую игру. Хорошим твои увлечения точно не закончатся».

Саша Попов // Фото: Global Look Press

Я вообще не приветствую экстремальные увлечения. И считаю всех, кто этим занимается, самоубийцами. Но Колтовой и слышать ничего не хотел.

«Ты ничего не понимаешь! – отвечал мне Александр. – Это такой адреналин, который нигде больше не получишь! Там я отдыхаю душой, забывая обо всех проблемах и трудностях. Это круче, чем шашлыки в твоем загородном доме». Сашка был рисковым человеком. Хотя по его внешнему виду это было сказать трудно.

Саша Попов собирается проститься с другом. А пока не понимает, кто сможет заменить Колтового в шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ.

– Он был настолько гармоничным в тех программах, которые вел... – продолжает Саша. – Настоящий трудяга, который полностью отдавал себя работе. Я даже и не представляю, кто сможет его заменить. Завтра пойду в храм – поставлю свечку. Даже не верю, что его больше нет.