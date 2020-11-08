"В голову лезут нехорошие мысли": Колтовой предчувствовал свою смерть

Соведущий Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» накануне гибели в авиакатастрофе обращался за помощью к психологу.

Гибель партнера Кудрявцевой стала настоящим шоком для всех его поклонников. Ведущий шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в подмосковных Люберцах. Писательница и клинический психолог Елена Перелыгина тесно общалась с 41-летним Александром. По ее словам, перед трагедией он переживал нелучшие времена.

– Я плачу и не могу представить, что случилось такое несчастье, – говорит Елена. – Как мы все теперь будем без Саши? Он такой хороший человек, настоящий мужчина: благородный, интеллигентный, красивый. Словно супермен! Никогда не позволял себе фамильярности, всегда сдержанный, строгий, но при этом очень добрый. Он отличался от всех ведущих.

В шоу Колтового Перелыгина участвовала регулярно в качестве эксперта. Побывала Елена и в кресле главной героини.

– Благодаря Саше и шоу «ДНК» я нашла свою родную сестру по отцу, – рассказывает Елена. – Саша искренне радовался, что в моей жизни случилась такая встреча. В той передаче было много слез: он растрогался до глубины души. А до этого в студии «ДНК» проверяли другую женщину, которая назвалась моей сестрой. Ей тоже делали тест ДНК, но он показал отрицательный результат. Она очень расстроилась, так как ей хотелось со мной породниться. Он видел ее переживания, успокаивал, как мог, когда выяснилось, что мы не родственники.

Саша знал моего сына. Когда я впервые привела его на программу, он с ним поздоровался как со взрослым мужчиной, общался, узнавал о его интересах. Рассказывал он и про свое увлечение самолетами...

Незадолго до смерти Александр получил повышение: параллельно с ДНК стал вести шоу «Звезды сошлись» с Кудрявцевой. Но это его не изменило, он остался таким же открытым.

– После одной из программ Александр сам подошел ко мне. «Лена, хочу профессиональный совет. В голову лезут нехорошие мысли. Что сделать?» – спросил он у меня. При этом выглядел растерянным. «Первый раз такое, уже несколько месяцев», – поделился Колтовой. Я ответила: «Может, ты просто устал? Постарайся больше отдыхать. Если не поможет – обращайся за помощью к специалистам. Я тебе помогу!» Потом во время нашей следующей встречи я у него поинтересовалась: «Как дела, Саша?» Он ответил: «С переменным успехом. Если что – позвоню». Но так не позвонил.

Никто и подумать не мог, что его жизнь так оборвется, – плачет Перелыгина. – Его должны проводить достойно. Знаете, в одной из передач «ДНК» показывали кладбище и заброшенные могилы родственников героев. Саша поморщился и сказал: «Не хотел бы я быть так похороненным».