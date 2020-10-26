Сын Сафронова залил аэропорт кровью: Затравкин снова застрял в туалете (видео)

Луку Затравкина, неудачно сходившего в туалет, задержали в аэропорту из-за повышенного уровня радиации.

В последнее время Лука будто притягивает ЧП. Даже обычное, казалось бы, возвращение из Турции на родину превратилось для 250-килограммового сына знаменитого художника в настоящее приключение.

Sobesednik.ru уже писал, что в Турции Лука Затравкин отдыхал, словно олигарх, в номере за 250 тысяч рублей в сутки. Но сейчас пришло время возвращаться, и, набравшись сил, известный пианист отправился в аэропорт на лимузине в сопровождении полиции, как первые лица государства. Впрочем, в России настроение Луки испортилось. Его прилет был омрачен целой чередой неприятных казусов.

По прилете в Москву Лука заказал услугу VIP-сопровождения, отдав за это больше 20 тысяч рублей. Но качеством обслуживания сын Сафронова остался недоволен. Вначале один из сотрудников службы сопровождения VIP-гостей аэропорта уронил на пол пакет Луки, разбив дорогой клубничный ликер, который тот привез в качестве подарка одному из друзей.

– Я в этот момент снимал видео для своих социальных сетей, – рассказывает Лука. – И все как раз попало кадр.

Весь аэропорт был в красных лужах, похожих на кровь.

Неприятности вскоре продолжились. Ожидая багаж в VIP-лаундже, сын Сафронова решил сходить в туалет. Впрочем, обратно вернуться в зал ожидания он не смог. Двери зала для дорогих гостей заклинило. Вип-гостю продолжительное время пришлось куковать где-то между туалетом и залом для состоятельных пассажиров. Помочь Луке было некому: оказалось, что в нарушение должностных инструкций сотрудники аэропорта оставили его одного. Лука несколько раз пытался открыть двери в VIP-зал, но все попытки были тщетными.

– Как говорил герой одного фильма: «Ваше место у параши», – вздыхает Лука. – Видимо, у меня такая же история.

Спустя 15 минут Луку узнал один из работников таможни и откликнулся на его просьбу о помощи. На кадрах видно, как сотрудник службы силой пытается открыть двери VIP-зала. И ему это удалось!

Однако вскоре Луку ожидала еще одна неприятность. Свой багаж сын Никаса Сафронова получил последним. Во время прохождения таможенного контроля сработала специальная система «Янтарь», определяющая уровень радиации.

Однако вскоре Луку ожидала еще одна неприятность. Свой багаж сын Никаса Сафронова получил последним. Во время прохождения таможенного контроля сработала специальная система «Янтарь», определяющая уровень радиации.

250-килограммовый сын художника не на шутку перепугался. Прибор показывал: он – радиоактивный!

– Из-за срабатывания системы начался переполох, – продолжает Лука. – Все сотрудники перепугались. Система показывала, что у меня повышен уровень радиации. Пришлось проводить более тщательную проверку меня и моих вещей.

Кстати, тревога оказалась ложной. Прибор, видимо, был рад моему возвращению в Россию и решил меня поприветствовать таким образом. Настоящая же причина срабатывания сигнализации мне до сих пор неизвестна.