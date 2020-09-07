"Обе ноги разбил в мясо!": 250-килограммовый сын Сафронова покалечился в Турции

Лука Затравкин, ранее застревавший из-за большого веса в туалете самолета, на этот раз чуть не раздавил детей.

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин улетел в Турцию. Пианист-виртуоз надеялся как следует отдохнуть на турецком побережье и зарядиться позитивными эмоциями. Но в первые же дни получил серьезную травму, которая лишила его возможности передвигаться.

«Боли просто адские!» – корчится Лука.

В Турции Затравкин не был уже несколько лет. Но в этом году из-за пандемии другого варианта для отдыха у него не нашлось. Сын Сафронова остановился в знаменитом отеле, где в свое время проходил саммит глав большой двадцатки. Здесь жили Барак Обама и Ангела Меркель. А сейчас гостиницу облюбовали русские звезды.

Помимо Луки, здесь нынешним летом отдыхали Наталья Подольская, Ирина Дубцова, Максим Виторган и другие знаменитости. Отдых в этом отеле – удовольствие не из дешевых. Впрочем, это не спасло сына Никаса Сафронова от травмы. О случившемся Лука до сих пор вспоминает с ужасом.

– Все мои подписчики знают, что я большой прыгун-попрыгун, – рассказывает в интервью Sobesednik.ru Лука. – Не представляю своей жизни без прыжков! На третий день пребывания в Турции я увидел на территории симпатичный бассейн и решил в него заскочить с разбега. К сожалению, прыжок оказался неудачным!

Я приземлился в лягушатник – детский бассейн глубиной не больше полуметра. Только по счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал.

А вот сам Лука получил серьезные травмы, которые не может залечить до сих пор.

– Разбил руку и обе ноги, – вздыхает Лука. – Они просто в мясо! Мы с трудом остановили кровь! Теперь на моем теле – огромные ушибы, гематомы и ссадины. Я хочу предостеречь всех отдыхающих: перед тем, как прыгнуть в бассейн, проверьте его глубину. Иногда она оказывается обманчивой.

Знаменитый отец Луки Никас Сафронов, узнав о ЧП, настоятельно рекомендовал сыну обратиться к врачам. Но музыкант к турецким медикам не спешит.

– Честно говоря, я боюсь иностранных врачей, – делится Лука.

Однажды в Танзании я упал с лестницы, серьезно повредил ногу и попал к местным, островным медикам. Они прописали мне мазь, которая, по их словам, заживляет даже переломы. Я исправно мазал разбитую ногу. И только вернувшись в Москву, выяснил, что это крем... от геморроя!

Из-за травмы отдых Луки оказался испорчен. Затравкину трудно передвигаться: он даже не может дойти до шведского стола.

– Нога болит ужасно, – признается пианист. – Боли просто адские! Я, честно говоря, даже не знаю, что мне делать. В данный момент я большую часть времени провожу на своей вилле под мандариновым деревом. Кушаю мандарины, потому что возможности дойти до ресторана у меня нет. Надеюсь, что, травмы заживут в ближайшее время.

Напомним, что с Лукой регулярно происходят разные казусы. Осенью прошлого года он застрял в туалете самолета. Видео из салона побило все рекорды просмотров.