"Ребята, простите, что подвел вас": В Москве простились с телеведущим Александром Колтовым

Друзья и коллеги Александра начали собираться у третьего ритуального зала Николо-Архангельского кладбища почти за час до церемонии. Все в масках, заглядывали друг другу в глаза, пытаясь опознать человека. Примерно за двадцать минут до начала привезли закрытый гроб с телом телеведущего. Во время процессии гроб не открывали. Говорят, что родственники все-таки успели отдельно ото всех проститься с Колтовым, возможно, в церкви. Но эту информацию нам никто не подтвердил, но и не опроверг. К корреспонденту Sobesednik.ru дважды подходили какие-то люди с просьбой не снимать действие, хотя в этот момент люди собирались перед входом в здание.

«Хотите работать там, где вы сейчас работаете?! Тогда не снимайте», – говорили они. Странно это слышать от сотрудников НТВ (а нам показалось, это были именно они), которые делают много программ с репортажами, снятыми скрытой камерой... Всего собралось несколько десятков человек. В основном, сотрудники телеканала НТВ, где Александр вел программы «ДНК» и вместе с Лерой Кудрявцевой «Звезды сошлись». Кстати, саму Леру среди присутствующих никто не заметил.

– Мне сейчас так больно, – плачет шеф-редактор Наталья, – погиб такой Человек. С большой буквы. Красивый, светлый, умный, заботливый... Столько хороших слов можно сказать о нем... Он радовался, как ребенок, когда получил корочки пилота самолета. Он мечтал о полете. В мечте и ушел от нас. Мне кажется, он сейчас говорит нам: «Ребята, простите, что подвел вас!» Многие сотрудницы НТВ любили его не только как коллегу, но и как мужчину.

– Мы вместе учились с Сашей в лицее, – делится одноклассник Колтового Петр. – Знаете, его уход из жизни нас всех снова объединил – человек сто лицеистов со всего мира, а жизнь всех разбросала в разные уголки планеты, за сутки собрались вместе. Кто не смог приехать, тот прислал письма соболезнования.

– У него не было пафоса, звездного налета и телевизионной мишуры, – делится с нами ведущий Сергей Малоземов. – Отснявшись в очередном выпуске программы, он не убегал по своим делам, а общался дальше с участниками. Если была необходимость, помогал героям своих передач и в дальнейшем. Да, любил полеты, просто грезил ими, и вот... Видите как...

В ритаульном зале пахнет валерьянкой. У гроба сидят родители Александра и супруга, которая прячет лицо под черной маской. Тихо звучит траурная музыка. Коллеги, сменяя друг друга, высказываются о покойном... И все повтряют, что Колтовой был человеком легким, воспитанным, добрым. Под песню Фрэнка Синатры «My way» гроб опустился вниз. На кремацию. Пока известно, что захоронят прах на Троекуровском кладбище.