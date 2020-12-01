"Недолго горевала!": подругу Колтового застукали в объятиях "сына Зайцева"

Со дня смерти телеведущего Александра Колтового, трагически погибшего в результате крушения самолета, не прошло еще и сорок дней. Соведущего Леры Кудрявцевой по программе НТВ «Звезды сошлись» похоронили 14 ноября.

По православным канонам в это время близкие и родные должны носить траур по усопшему. Но в шоу-бизнесе – свои законы. Друзья и коллеги Колтового уже вовсю развлекаются. Соведущая Александра по программе «ДНК» Юлия Сиверцова, например, на днях была замечена на модном показе.

Женщина вышла на подиум в качестве модели. А за кулисами весело общалась с другими моделями. Например, с известным клиническим психологом Еленой Перелыгиной, которая в этот вечер также дефилировала на подиуме, демонстрируя платья из новой коллекции дизайнера.

Фото: Instagram Елены Перелыгиной

– Прекрасная встреча с подругой Юлией Сиверцовой особенно приятна после долгой разлуки, – сообщила Елена в своих социальных сетях. – Поучаствовали в качестве моделей в показе Ивана Рыбникова.

Иван Рыбников – личность в модном бизнесе довольна известная. Не так давно молодой человек уверял, что является внебрачным сыном знаменитого модельера Вячеслава Зайцева. Правду удалось узнать благодаря Дмитрию Борисову. Тест ДНК, проведенный в студии «Пусть говорят», родство не доказал. На модном показе Рыбников активно общался и с Перелыгиной, и с Сиверцовой, нежно обнимая обеих дам за талию.

– По Юле не скажешь, что она носит траур, – вздыхали присутствовавшие на показе люди. – Недолго горевала! Мы, честно говоря, были удивлены, когда ее увидели. Все-таки во время церемонии прощания с Колтовым на ней лица не было. Но все, как известно, быстро забывается…