"Смерть ходила за Колтовым по пятам!": шокирующие подробности трагедии ведущего НТВ

Похороны Александра Колтового состоятся 14 ноября. Меж тем его жизнь могла оборваться гораздо раньше.

Поклонники Александра Колтового, которые обязательно придут на Хованское кладбище проводить ведущего в последний путь, до сих пор не могут оправиться от его гибели. Ведущий шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» разбился во время аварийной посадки самолета. Незадолго до трагедии Колтовому был знак: на стекле его самолета неожиданно проявился красный перевернутый крест.

Перевернутый красный крест на стекле самолета Колтового // фото: Instagram

Биоэнерготерапевт и ясновидящая Александра Харрис уверяет: знаки Колтовой регулярно получал при жизни, но не обращал на них никакого внимания.

Ясновидящая Александра Харрис // фото: личный архив А.Харрис

– Александру шли оповещения свыше, но он их не услышал или не увидел, – говорит Александра Харрис. – К сожалению, мы не всегда обращаем внимание на предвещания, а надо.

Колтовой испытывал судьбу не раз. В его жизни уже происходили случаи, когда он просто каким-то чудом оставался нетронутым. Его близкие об этом знают. Смерть ходила за ним по пятам.

По всей видимости, Александр Колтовой не верил в мистику.

Самолет Колтового // фото: Instagram

– В таких ситуациях я говорю: «Устали ангелы-хранители», – продолжает Харрис. – Они его регулярно спасали в полетах. Было несколько ситуаций, которые могли закончиться трагически. В те разы он оставался жив. Но в любых увлечениях и экстремальных хобби есть лимит ангелов-хранителей. Иногда они могут нас оберегать вечность, но порой все может оборваться в одну секунду.

Напомним, что по официальной версии Александр Колтовой погиб из-за неисправности самолета. В момент падения винт летательного средства не работал, а масляной бак оказался пустым. Очевидцы рассказывают, что перед взлетом Колтовой не смог завести мотор с первого раза. При этом он самостоятельно заправлял самолет.