"Колтового предупреждали, что он умрет": ведущему явился страшный знак (фото)

Незадолго до гибели на стекле самолета ведущего НТВ Александра Колтового появился символ, не обещавший ничего хорошего.

Уход Александра Колтового из жизни поверг в шоковое состояние не только зрителей, но и его звездных коллег. Александр разбился во время жесткой посадки своего самолета в подмосковных Люберцах. Без полетов ведущий «Звезды сошлись» и «ДНК» не представлял своей жизни.

Видеофрагмент предпоследнего полета Александр выложил на свою страничку в социальных сетях. Внимательные зрители заметили, как в какой-то момент на стекле появился блик в виде перевернутого красного креста. Через несколько дней Колтового не стало. Случайность?

Колтовой обожал летать //фото: Instagram

Экстрасенс и таролог Марианна Абравитова с этим не согласна.

– Вселенная полна знаков и определенных символов, – говорит Абравитова. – У представителей разных религий есть свои знаки. Когда в жизни человека происходит что-то страшное или, наоборот, очень хорошее, они появляются.

Крест важен для христиан. Именно такой знак и явился Александру незадолго до смерти. Перевернутый красный крест трактуется очень страшно и негативно.

Перевернутый крест на стекле самолета Колтового//фото: Instagram

Надо отметить, что с Колтовым Абравитова была знакома. Она не раз участвовала в его программах.

– Видимо, Александр не обратил внимания на этот знак, – считает Абравитова. – Хотя, быть может, он его просто не заметил. Саша был поглощен работой на телевидении, которая отнимала у него все силы. Как теперь НТВ будет без него? Конечно, говорят, что незаменимых людей нет. Но Александр был уникальным ведущим. Таких, как он, больше нет.