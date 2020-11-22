"Летаю я так себе": Колтовой считал себя плохим пилотом

Оказалось, ведущий НТВ Александр Колтовой, погибший в авиакатастрофе с Натальей Климовой, допускал, что может разбиться.

Гибель Александра Колтового, жизнь которого оборвалась в Подмосковье 7 ноября в результате крушения самолета под управлением звезды, по-прежнему вызывает массу вопросов.

Во-первых, пока не восстановлена полная картина случившегося. Во-вторых, так и не ясно, что связывало Колтового и Климову – были ли между ними интимные отношения (по некоторым сообщениям, Александр якобы называл Наталью своей будущей женой. – Прим. Sobesednik.ru) или они просто дружили.

Колтовой в авиацентре Мячково // фото: скриншот YouTube

В-третьих, профессиональные пилоты спорят, надо ли было разрешать Колтовому летать над МКАД, вблизи столицы. Александр получил право самостоятельно пилотировать самолеты незадолго до гибели, а условия полетов над Москвой и окрестностями считают опасными даже профи.

За некоторое время до трагедии Колтовой снял для канала «Т24» фильм «Лётная школа. Стать пилотом» о школе подготовки пилотов в авиационном центре Мячково. В нем Александр познакомил зрителей с инструкторами, рассказал об условиях обучения, показал столовую и тренажер, на котором курсанты отрабатывают процедуры полета перед первым вылетом на самолете.

– Эта кабина полностью повторяет кабину реального самолета, – рассказывает Колтовой. – И даже усилия на педали и штурвале такие же, как в жизни. Главная задача этого этапа – отработать действия пилота в нештатных ситуациях.

Тренажер, на котором Колтовой учился летать // фото: скриншот YouTube

Александр, выступавший в роли репортера, попросил инструктора поставить задачу курсанту успешно посадить самолет при условии отказа двигателя (предположительно, эта причина и привела к крушениию самолета Колтового. – Прим. Sobesednik.ru). Курсант с задачей справился – на тренажере. Сам Александр, как показала жизнь, в реальных условиях эту задачу выполнить не смог.

Но тогда Колтовой, конечно, не знал, что ждет его впереди. Александр показал в фильме кадры своего учебно-тренировочного полета. Помимо имитации отказа двигателя, инструктор закрыл Александру листом бумаги пилотажный дисплей, на который выводится вся необходимая в полете информация: высота, скорость, курс.

– Моей задачей было довериться своим ощущениям, почувствовать самолет и, не потеряв скорость, зайти на полосу, – пояснял Александр. – Конечно, такой комбинированный отказ маловероятен, но пилот должен быть готов к любой ситуации в полете.

В момент крушения рядом с Колтовым была Климова, а не инструктор, и помочь, подсказать ему, как действовать в нештатной обстановке, было некому. Полученные знания и навыки, увы, не уберегли его от гибели.

Колтовой называл себя неопытным пилотом // фото: скриншот YouTube

Сам Колтовой, оказывается, был не самого высокого мнения о себе как о пилоте, хотя и получил право самостоятельно управлять самолетом (все обучение, по словам Александра, «заняло около пяти месяцев и стоило, как недорогой корейский автомобиль». – Прим. Sobesednik.ru).

– В авиационных учебных центрах пилотов учат летать по утвержденным и согласованным программам. И налетав 40 часов, пилот может летать самостоятельно, – говорит в фильме Колтовой.

Но имея сейчас около 90 часов, я понимаю, что летаю пока так себе. То есть если мне предстоит перелететь из точки А в точку Б в простых метеоусловиях на исправном самолете, то я, наверное, смогу даже совершить мягкую посадку. Но ведь в полете может произойти все что угодно...

Именно это, видимо, и произошло.