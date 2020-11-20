Странная запись в летном журнале: история Колтового и Климовой обрела неожиданный поворот

История с крушением частного легкомоторного самолета, в результате которого погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, получила неожиданное продолжение. Как выяснили СМИ, Наталья Климова, которая составила компанию телеведущему в тот злосчастный день и погибла вместе с ним в аварии, могла быть для Колтового не просто подругой. К примеру, по данным издания Popcake, Колтовой представлял Климову всем своей супругой и якобы даже собирался жениться на ней.

Наталья Климова

Примечательно, что в первые часы после крушения многие сочли, что вместе с Александром Колтовым могла погибнуть его супруга. Однако с ней довольно быстро удалось установить связь, после чего и выяснилось, что пассажиром самолета журналиста была другая женщина. До сих пор многие не могут понять, каким образом никому неизвестная прежде Наталья Климова оказалась на борту самолета популярного телеведущего одного из крупнейших федеральных каналов. Появились даже слухи о том, что между влиятельным представителем медиа и обычной сотрудницей банка мог быть тайный роман, впрочем, найти доказательства этим догадкам никто так и не сумел.

Однако теперь, как пишет издание, стало понятно, по какой причине сразу после катастрофы в прессе появились сообщения о том, что вместе с Александром Колтовым в аварии погибла его супруга. Как оказалось, все дело в записи, которая была сделана в летном журнале разбившегося борта. Как выяснилось, на аэродроме «Маячково», где Колтовой со своей спутницей появился перед трагическим рейсом, он представил Климову как свою жену. Именно поэтому сразу после аварии сотрудники аэродрома рассказали журналистам о том, кто был зарегистрирован на разбившемся борте в журнале. Именно так и возникла эта путаница.

О том, что Александра Колтового и Наталью Климову связывала не только дружба, рассказали позднее и друзья погибшего телеведущего. По их словам, однажды, увидев Колтового в компании Климовой они поинтересовались у него: кто эта женщина? На этот вопрос был получен весьма неожиданный ответ. «Будущая жена», – якобы в шутку заявил тогда Колтовой. В связи с этим журналисты высказали предположение о том, что между телеведущим и его пассажиркой действительно могла быть какая-то связь, хотя не исключено, что Александр просто разыграл своих знакомых шутки ради.