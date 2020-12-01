Разин потребовал снять с эфира шоу "ДНК", которое до сих пор "ведет" погибший Колтовой

Продюсер Андрей Разин считает, что Лера Кудрявцева и канал НТВ «добивают» семью Александра Колтового.

Со дня смерти ведущего канала НТВ Александра Колтового прошло более трех недель. Но несмотря на это, шоу «ДНК», которое он вел при жизни, продолжает выходить в эфир. Благодаря тому, что выпуски были отсняты заранее, любимец зрителей появляется на экране живым и невредимым, будто бы и не было той страшной авиакатастрофы, в которой он погиб вместе со спутницей – 33-летней сотрудницей банка Натальей Климовой.

По мнению Андрея Разина, телевизионщики таким образом совершают страшное кощунство. Своим негодованием продюсер группы «Ласковый май» поделился с корреспондентом Sobesednik.ru.

– Я давно уже не сотрудничаю с НТВ, – говорит Разин. – Человек погиб, человека нет, а они продолжают его эксплуатировать. Мы все понимаем, что в семье Александра скорее всего была сложная ситуация еще до его смерти, так как в день гибели он был не с супругой. Все газеты об этом написали, публично подняв его личную жизнь.

А теперь еще и НТВ ради того, чтобы не нести убытки, «добивает» близких Колтового, нанося им еще больший моральный удар, – возмущается Разин. – Я думаю, что «Первый канал», Костя Эрнст на такое никогда бы не пошел!

О потере близкого человека Андрей Разин знает не понаслышке. Три года назад от сердечного приступа умер его 16-летний сын Александр.

– Я мог бы тоже показывать очень много клипов, съемок с моим сыном, – продолжает продюсер. – Но я это делаю в определенные даты – в годовщину его смерти или в день его рождения. Но когда берут коммерческие проекты и эксплуатируют умершего человека – это кощунство!

Александр Колтовой также вел на НТВ программу «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. Эфиры этого проекта продолжаются уже без него. Андрей Разин не удивляется тому, что Кудрявцевой в новых выпусках не было сказано и нескольких слов в память о Колтовом.

– Лера Кудрявцева – бездушный человек, – считает Разин. – Я знаю ее давно и, на мой взгляд, у нее нет сердца. Чтобы она сказала в программе несколько слов о Саше Колтовом? Да никогда в жизни!