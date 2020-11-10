"Обожал дочку и песни Шуры": рвущие душу признания звезд о Колтовом

Знаменитые гости ток-шоу Александра Колтового по просьбе Sobesednik.ru рассказали, каким человеком был ведущий НТВ.

«Звезды сошлись, чтобы...» – с этой фразы Александр Колтовой и Лера Кудрявцева начинали каждый выпуск ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Телеведущий, погибший в результате крушения самолета, которым сам управлял, больше никогда не скажет этих слов. И сегодня звезды впервые сошлись, чтобы рассказать о том, каким был Александр Колтовой за кадром. Для них – просто Саша.

Ирина Аманти: Саша увел горящий самолет от людей. Он герой!

Александр Колтовой на протяжении десяти лет увлекался авиацией и мечтал о собственном самолете. Продюсер и жена Вадима Казаченко Ирина Аманти не сомневается в мастерстве Колтового в области пилотирования и считает, что перед гибелью в неисправном самолете ведущий спас жизни других людей.

Вадим Казаченко и Ирина Аманти // фото: Global Look Press

– Мне довелось познакомиться с этим замечательным ведущим на съемках программы «Звезды сошлись», – вспоминает Ирина в интервью Sobesednik.ru. – Очень искренний, сопереживающий и настоящий человек.

Я искренне соболезную семье Александра Колтового и выражаю глубокую признательность ему за такой подвиг с его стороны – вырулить горящий самолет, понимая, что у самого нет ни малейшего шанса выжить, подальше от населенного пункта, от людей… Это поступок. Это героизм.

Данко: Его девизом было «Первым делом самолеты»

Певец Данко принимал участие в программе «Звезды сошлись» несколько недель назад. Артист и его возлюбленная, ди-джей Мария Силуянова, были в курсе экстремального хобби ведущего, так как о нем он говорил даже на сьемках.

– «Первым делом самолеты» – это был девиз Колтового, и с этой мечтой покорить небо он останется в нашей памяти навсегда, – уверен Данко. – Он был профессионал своего дела, прожил достойную жизнь и закончил ее не от водки и простуд, как многие.

Данко // фото: Global Look Press

– Жаль, что такие талантливые молодые люди так рано уходят, – вторит возлюбленному Мария. – Он только начинал свою достойную жизнь, и очень жаль, что из-за экстремальных видов спорта случаются такие несчастья.

После каждой программы Колтовой просил Шуру спеть «Твори добро!»

А вот певец Шура хоть и был частым гостем «ДНК» и «Звезды сошлись», об увлечении Колтового авиацией ничего не знал. Зато у них с ведущим НТВ была своя неизменная традиция.

– Мне с Сашей всегда было приятно общаться, – говорит Шура. – В конце каждой программы «ДНК» с моим участием он меня всегда просил спеть ему «Твори добро». Земля ему пухом.

Шура // фото: Global Look Press

«Саша помог мне развестись»

Актриса и пиар-директор Анна Либерман дружила с Колтовым на протяжении многих лет. Она рассказала нам, как ведущий не раз подставлял ей свое мужское дружеское плечо.

– Я познакомилась с Александром почти сразу после его ухода с первого российского реалити «За стеклом», где он был абсолютным фаворитом, – делится Анна. – За годы общения я привыкла к нему как к надежному другу, дающему ценные, мудрые советы, которым я неоднократно следовала. Я восхищалась им как невероятно ответственным и профессиональным коллегой, отдающим проектам всего себя – без остатка, без фальши.

Колтовой был чутким к судьбам и проблемам других людей – именно поэтому все герои его ток-шоу располагались к нему, относились с доверием…

Александр Колтовой с Николаем Дроздовым // фото: Instagram

Анна признается, что ведущий помог ей круто поменять личную жизнь.

– Помню случай, когда Саша оказался рядом в нужный мне жизненный момент – он поддержал меня в решении подать на развод с моим бывшим мужем, – продолжает Анна. – Он убедил меня в правильности и своевременности моего решения, за что я ему сейчас очень благодарна. О своей личной жизни он не распространялся. Знаю лишь, что у него осталась маленькая дочь, которую он очень любил.