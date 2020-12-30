Боролся до последнего: обнародованы последние слова Колтового перед падением

Гибель известного российского журналиста и телеведущего канала НТВ Александра Колтового в начале ноября текущего года стала для многих его коллег и друзей настоящим ударом. Талантливый и успешный шоумен настолько сильно любил авиацию, что она стала для него роковым увлечением.

Примечательно, что с момента гибели журналиста в авиакатастрофе прошло уже больше полутора месяцев, однако обстоятельства этой трагедии обсуждаются до сих пор. Вообще, можно было бы даже сказать, что обстоятельства катастрофы легкомоторного самолета, на борту которого находились Колтовой и его знакомая, многие сочли странными. Разумеется, касается это прежде всего личности спутницы журналиста, а также его семейных отношений, которые странным образом приобрели весьма неожиданный поворот именно перед его гибелью. Как бы там ни было, но в некоторых деталях этого происшествия специалисты разбираются до сих пор.

Так, представители МАК накануне рассказали о новых подробностях крушения самолета телеведущего, узнав о его последних словах перед гибелью, произнесенных в тот самый момент, когда он находился за штурвалом аварийного самолета и предпринимал все возможное, чтобы избежать катастрофы. И если прежде причиной падения воздушного судна называли просто «техническую неисправность», то теперь становится понятно, что реальные проблемы, с которыми Колтовой столкнулся в воздухе, были куда более серьезными.

Оказалось, что журналист пытался посадить свой самолет на МКАД, однако реализовать задуманное ему не удалось, поскольку проезжая часть была заполнена автомобилями. Отчет МАК также приводит последние слова телеведущего.