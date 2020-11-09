"Мерзость запредельная!": Кравец стошнило от интимного видео Панина с мужчиной

Новый ролик Алексея Панина, на котором он страстно удовлетворяет неизвестного мужчину, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Знаменитости пересылают друг другу видео с участием лауреата Государственной премии (Панин получил эту престижную награду в 2003 году за роль в фильме «Звезда». – Прим. Sobesednik.ru).

В деталях рассмотрела работающего ртом Панина и светская дива Алена Кравец. Правда, способности Панина ничуть не вдохновили ее.

– Каждый раз, когда вижу подобные ролики с участием Алексея Панина, задаюсь вопросом: кто это снимает и зачем выкладывает в сеть? – вздыхает Алена. - Надеюсь, что не дочка, которая живет с актером. Ведь это зрелище, мягко говоря, не для детских глаз. Оно и взрослых может довести до тошноты.

О том, что Панин предпочитает не только женщин, Кравец знает давно. Алена понимает, что в шоу-бизнесе подобные отношения распространены. Но зачем это снимать на видео?

– Я считаю, что в спальне ты можешь заниматься всем, чем угодно, – продолжает Алена. – Но Панин явно кайфует не от этого. А от того, что потом на него будут смотреть другие люди.

Мне кажется, налицо форма нездорового сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путем демонстрации половых органов незнакомым лицам. Проще говоря, эксгибиционизма.

Скажу честно, меня от последнего видео Панина стошнило. Ведь мерзость запредельная! Но с каким упоением он удовлетворяет мужика! Не каждая девушка так сможет! Судя по всему, он опытный...

Катерина Смыслова.