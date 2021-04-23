Киркоров прокомментировал примирение Ани Лорак с мужем и свою ссору с Пугачевой

В столице стартовал 43-й Московский Международный кинофестиваль. Несмотря на пасмурную погоду в день открытия, знаменитости, как всегда, появились на красной дорожке во всей красе. Побывал на фестивале и Филипп Киркоров.

На красной дорожке Филипп Киркоров появился самым последним. Поп-короля сопровождала певица Наталья Гордиенко, которая в этом году будет представлять Молдову на Евровидении. Свое опоздание певец объяснил тем, что фестиваль – уже второе по счету мероприятие, которое он посетил за один вечер.

– Я уже 30 лет так живу: Фигаро тут, Фигаро там, – смеется 53-летний Филипп. – Но мне это не надоело, а, наоборот, чертовски нравится. Именно поэтому я Филипп Киркоров!

Давно хотел посетить этот праздник кино, но раньше он выпадал на лето, а летом я всегда либо в Болгарии, либо в Греции.

К сожалению, не могу присутствовать на всех показах, которые для себя отметил, потому что, во-первых, готовлюсь к своему дню рождения, а во-вторых, уже в начале мая летим с Натальей Гордиенко в Роттердам, начинаются репетиции Евровидения.

Сам Филипп тоже любит устраивать яркие мероприятия. Например, недавно, артист организовал шикарный праздник в честь именин своей дочери Аллы-Виктории, где собрал под одной крышей ярких представителей шоу-бизнеса. Именно на этом мероприятии была замечена певица Ани Лорак со своим бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. Пара развелась два года назад из-за измен Мурата, но теперь они снова вместе.

Журналисты не могли не поинтересоваться у поп-короля, как он относится к изменениям в личной жизни своей подруги Ани, которая недавно помирилась с неверным бывшим Муратом.

Ани Лорак и Филипп Киркоров

– Я очень этому рад, – признается поп-король. – Их дочь счастлива.

– Может, стоило им отдохнуть какой-то период времени друг от друга, чтобы понять, насколько ценны их отношения на самом деле. Жизнь так коротка, что надо ценить каждый миг, каждого друга.

Я это понимаю только сейчас, потому что очень хочу жить и как можно дольше!

Несмотря на небывалую активность Киркорова, одно недавнее важное мероприятие он все же проигнорировал – день рождения Аллы Пугачевой. Причину этого недочета поп-король не называет, хотя уже давно все поговаривают о ссоре бывших супругов.

– Я не отвечаю на глупые вопросы, – так прокомментировал певец эту тему.