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Юрий Фалеса: Ани Лорак на Украине любят, несмотря ни на что!

Шоу-бизнес
04:07, 20 апреля 2021

Юрий Фалеса: Ани Лорак на Украине любят, несмотря ни на что!
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Новость о том, что Ани Лорак помирилась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу, активно обсуждают в светской тусовке. Певица развелась с Муратом два года назад, уличив его в неверности. Впрочем, теперь поговаривают, что Ани смогла простить измену супруга. Экс-продюсер и бывший гражданский муж Лорак Юрий Фалеса уверен: артистка поступила правильно. О совместной жизни с Ани, ее травле на родной Украине и сравнении с Лободой Юрий откровенно рассказал Sobesednik.ru.

Юрий Фалеса // Instagram

Юрий, вы увидели впервые Ани, которую тогда звали Каролиной Куек, когда ей было 13 лет, а вам – уже 30!

– Да, она тогда выступала на фестивале «Первоцвет» в Черновцах, а я был в жюри. Каролина исполняла каверы на известные композиции. Первая песня был Руси – сестры Наташи Королёвой – Ирины Осауленко, которая на тот момент была очень популярна на Украине. А вторая – песня Оксаны Билозир «Украиночка». Лорак спела первую песню практически в ноль, тем же голосом, что и Ирина, тембр был один в один. А во втором выступлении уже продемонстрировала совершенно другой голос, другую манеру. Меня это просто порвало! Я удивился, как это возможно – так копировать людей.

Какой была Каролина тогда?

– Она с мамой была, с братиками. Такая скромненькая. Я подошел к ним – бородатый, лохматый. Говорю: «Девочка, хочешь стать звездой?» Она: «Да, дяденька, хочу!» Я ее пригласил в продюсерский центр, и она начала работать. Трудилась по 12 часов в день. Такого пахаря я не видел за всю свою 40-летнюю карьеру. Она пела, а параллельно занималась с преподавателями географией, литературой, математикой, физикой, историей. За год окончила экстерном 10-й и 11-й классы без троек. Не пропускала ни одного занятия. Уже через два года мы начали ездить на гастроли за границу – Англия, Америка. В Москве она победила на «Утренней звезде».

Когда вы поняли, что у вас к подопечной не только профессиональный интерес, но и любовные чувства?

– Когда начались поездки за границу, записи альбомов. Мы были вместе 24 часа в сутки. Все происходило постепенно, мы это скрывали. Для артистки лучше быть не замужем. У тебя больше фанатов, когда ты свободный человек. И плюс я был женат. Пришлось развестись, разделить с бывшей женой двоих детей. Сын остался жить со мной, дочь – с мамой. Я уже сейчас понимаю, что это была большая глупость. А тогда у нас с Каролиной работа была на первом плане, надо было пахать, было не до личных отношений.

Что именно было большой глупостью – ваш развод?

– Не совсем. Семью, наверное, вряд ли удалось бы сохранить. Но с детьми надо было быть поаккуратнее. Дочь со мной не общается последние шесть лет. Ей 32 года, она вышла замуж, одила сына и улетела к мужу в Израиль. Но о том, что я стал дедушкой, узнал только через год после рождения ребенка.

У нее до сих пор обида на вас из-за того, что вы ушли из семьи к Лорак?

– Не знаю. После этого мы встречались, я к ним приезжал. Но потом она попросила, чтобы я ей не звонил, потому что ей тяжело – после каждого разговора она плачет в подушку. Мне бы и самому хотелось выяснить, что произошло. С 18–19 лет дочь считает, что я ей не отец, у нее есть другой. С одной стороны – правильно: кто воспитал, тот и отец. А с другой – для меня дочь дорогой, любимый человек и мне сложно ее понять. Смотришь программы по телевидению – люди даже отцов-бомжей ищут, кто-то в тюрьме сидел и возвращается к детям. А тут образованная девочка, знающая четыре языка, не может меня принять. Скорее всего на ее отношение ко мне повлияли мама, отчим. А может, и правда обида закралась на меня – посчитала, что ее предали.

А с сыном какие отношения?

– Ему 37 лет, живет со мной, музыкой не занимается. Сказал мне: «Папа, то, что я работал с тобой когда-то и был директором компании, было только из уважения к тебе!» Пришлось закрыть одну компанию. Так что сейчас он на своих хлебах.

Вы когда-нибудь делали Ани Лорак предложение руки и сердца?

– Я уже и не помню. Женщины об этом больше думают. У нас график был расписан на полгода вперед. Плюс у меня была рекординговая компания. Каролину бесило то, что, кроме нее, еще были артисты, с которыми я заключал договора. Не хотела понимать, что бизнес должен развиваться.

«Пережить уход Лорак было очень тяжело»

В 2005 году вы расстались с Лорак. Что больше всего на это повлияло?

– Наверное, политическая ситуация, которая происходила у нас в стране, – так называемая оранжевая революция. Каролину отстранили от Евровидения, вместо нее выступала группа «Гринджолы». У нее был сильный моральный стресс, полгода длилось невыносимое состояние. Расстались мы по-хорошему. Я ей оставил всю команду, музыку. Когда мы были уже не вместе, ей снова предложили участвовать в Евровидении. Но тогда с ней уже был Мурат, который взял весь менеджмент на себя – присоседился. Когда все готовое – что ж не работать?!

Как вы пережили расставание?

– Лорак для меня была всем. Было очень тяжело. От всего отвлекла работа. Некогда было страдать.

Как вы относитесь к возможному примирению Ани Лорак и Мурата?

– Считаю, что это хорошо, потому что у них общий ребенок (дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу зовут София, ей девять лет. – Ред.). Думаю, ради дочки можно простить неверность.

Правда, что у Лорак большая конкуренция со Светланой Лободой?

– Не могу точно ответить на этот вопрос. По таланту явное превосходство у Лорак. Но у Лободы есть амбиции и упорство, она очень талантливый артист, плюс продюсер Нателла Крапивина, которая многое для нее сделала. Если бы в Каролину вкладывалась хотя бы десятая часть тех денег, которая вкладывается в Лободу, то Лорак бы вообще была певицей номер один в мире.

Разве у Ани нет спонсоров?

– Насколько я знаю, Каролина в основном на своих деньгах работает. Может, и есть какие-то спонсоры, но, думаю, она эти деньги отдает. А у Нателлы и Лободы общий бизнес. Если бы у Лорак было хотя бы пять процентов от характера Лободы – была бы та жесткость в хорошем понимании, – то она бы ради своей цели переступала через людей. Но она этого не делает. Так сложнее жить в шоубизнесе. Она всё доказывает своим трудом. А что касается конкуренции – один артист не может всегда быть на верхушке. Это удавалось только Пугачевой. Но опять-таки характер Аллы Борисовны и Лорак – небо и земля! У Каролины на пути всегда были хорошие люди, которые искренне к ней относились. Филипп Киркоров сделал для нее очень многое, ничего не требуя взамен. Если у Лободы имидж женщины-стервы, то Каролина, наоборот, мягкая.

После еще одной революции в 2014 году стали отменяться концерты Ани Лорак на Украине. Почему?

– Каролина всегда все делала для своей страны, а тут в прессе написали, что она – враг Украины. Народ поверил. Как говорится: «Не будешь заниматься политикой – политика займется тобой!» Нашли самую популярную «обезьянку», на которой можно отыграться – была блокировка концертов. Но на Украине Лорак любят все равно. Если сегодня объявить, что у нее завтра концерт на стадионе, все билеты будут раскуплены в течение часа!

«Лариса Долина два года жила в гостинице»

Помимо Лорак, у вас был успешный проект – певица Мика Ньютон, она исполнила саундтрек к сериалу «Кадетство». Почему о ней ничего не слышно?

– У нее было очень много советчиков. В 2008 году Мика захотела на «Новую волну». Мы поехали. Все газеты тогда пестрели заголовками, что она победит в конкурсе. Но там ее просто обломали. Мы приехали туда с крутым имиджем, лучшие дизайнеры сшили одежду специально для нее. А ей сказали перед выступлением: «У тебя ноги толстые в этом костюме, тебе нужно надеть платье!» Покрасили волосы, накрутили. Получился какой-то бред. Я ей говорю: «Либо мы едем домой, либо ты выступаешь в том, в чем должна была быть изначально!» Но там был Игорь Крутой, Александр Ревзин – люди с авторитетом, – которые ей сказали, что в новом образе ей лучше. Она им поверила и вместо первого места заняла 12-е. Через какое-то время она пришла ко мне и сказала, что хочет работать самостоятельно. Ушла в свободное плавание без материала, без имени и в течение полугода превратилась в никого и в ничто.

Вы также продюсировали певицу Машу Гойю, которая принимала участие в «Голосе».

– Ее карьера в основном строилась в России, но опять же после 2014 года все прекратилось из-за политики. На Маше сказалась жестокая война с Лорак. В Россию уехать ей не дали. Мы с ней расстались хорошо, но потом Гойя начала давать интервью, в которых наезжала на меня. Спрашиваю ее: «В чем дело?» Она: «Если я о тебе не буду говорить, то меня вообще ни о чем не будут спрашивать! А если говорить только хорошее – никому не будет интересно!»

Вам нравятся современные кумиры молодежи? Например, рэпер Моргенштерн

– Моргенштерн – полный отстой для меня. Сейчас все обесценено. Молодежь стремится к тому, чтобы быстро заработать деньги, а это можно сделать на какой-то гадости. Образование у нас дебильное сейчас, у учителей мизерная зарплата. В принципе это проблема государства, а не молодежи. Если мне попадается музыка Моргенштерна, я ее сразу выключаю. Но он совершенно не глуп!

– Недавно произошел скандал между Ларисой Долиной и молодой певицей Валей Карна.val. Долина сказала, что нынешним звездам не хватает образования. Вы согласны?

– В чем-то Лариса права, в чем-то нет. Сама Долина – джазовая певица, прошедшая большую школу. Но пусть бы она этой Вале лучше рассказала о том, как, будучи образованной, два года жила в гостинице «Россия» и снимала два номера – не могла себе квартиру купить. А деньги она заработала, когда спела «Погоду в доме» – пошла на поводу у публики. Поэтому она не совсем права, когда учит жизни Валю. Но, безусловно, артист должен разбираться в музыке. В противном случае ты просуществуешь на сцене год-два и тебя забудут!

Тема: Украина

Теги: #Евровидение #Знаменитости #Шоу-бизнес #Филипп Киркоров #Алла Пугачева #Лобода #Долина #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Крутой #Ани Лорак

Рубрика: Шоу-бизнес

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