"Родила от другого": выяснилась правда о романе Лободы и Линдеманна

Стало известно, что на самом деле связывает певицу и лидера Rammstein, которого считают отцом ее дочери.

В шоу-бизнесе активно ходят слухи о романе Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном. Говорят, что свою младшую дочь Тильду артистка родила именно от лидера группы Rammstein. Сама певица это никак не комментирует, предоставляя своим поклонникам гадать, кто же является настоящим отцом ребенка Лободы.

Своим мнением на этот счет в интервью программе «Украïнскi сенсацiï» на YouTube-канале «Грошi» поделился бывший организатор концертов и гастрольных туров Лободы – Стас Пшеницын. Кстати, мужчина рассказал и о вражде Светланы с певицей Ани Лорак.

По словам Пшеницына, украинская певица Светлана Лобода, войдя на российский рынок, была враждебно настроена к своей землячке Ани Лорак и всячески старалась ее обойти.

– Я запомнил один момент. Вручение одной очень престижной музыкальной премии в России. В номинации лучшей певицы объявлены Лорак и Лобода, – говорит Стас. – Идет прямой эфир, я сижу его смотрю и переписываюсь о чем-то с Нателлой (Нателла Крапивина – продюсер Светланы Лободы. – Прим. Sobesednik.ru).

Объявляют: «Лучшая певица года – Лобода!» B мне Нателла отправляет сообщение: «Видал, какая рожа была у Лорак?!»

Стас утверждает, что Лобода действительно во многом обошла Лорак, и гонорар Светланы за корпоратив сейчас вдвое превышает сумму, которую получает Ани. Но при этом, по его мнению, Лобода уступает своей конкурентке в таланте.

Ани Лорак // Фото: Global Look Press

– Лорак – вокалистка, – продолжает Пшеницын. – Света – певица со средними вокальными данными, которая не в состоянии отработать весь концерт в живую… она работает концерт с использованием живого звука, дабл-трека (то есть голос прописан, он приглушен, а она поет поверх) и плюсовой фонограммы (буквально две песни в концерте, когда ей нужно отдохнуть).

Пшеницын не работает с Лободой уже три года. Но он считает, что роман артистки с Тиллем Линдеманном – выдуманная история.

– На том фестивале «Жара», где они познакомились, я не был, – делится экс-директор Лободы. – Но там был человек, который находился со Светой постоянно. И насколько я знаю, никакой романтической истории там не было.

Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, что Тилль не является отцом дочери Лободы. Но сопоставив факты, скорее поверю в то, что Света родила от замороженных сперматозоидов Майкла Джексона, чем от Тилля Линдеманна!

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