"Он однолюб": отец Киркорова заявил, что Филипп до сих пор любит Пугачеву

Бедрос Киркоров рассказал, почему его 53-летний сын никак не женится.

Эмоциональная реакция Филиппа Киркорова на уход певицы Азизы из шоу «Маска» потрясла многих. Ошарашенный поп-король с трудом подбирал слова. Таким поникшим его не видели никогда.

– Я не прощу себе этого никогда! – повторял Филипп.

В тусовке сразу вспомнили, что 53-летний Киркоров в молодости был влюблен в Азизу. Тогда он сделал ей предложение руки и сердца и познакомил со своими родителями. Они вместе гастролировали и считались идеальной парой. Неужели чувства к певице у Филиппа не прошли до сих пор?

Бедрос Киркоров в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru развеял все домыслы. Он заявил, что рассекречивание Азизы обернулось для Филиппа действительно большим потрясением.

Бедрос Киркоров

– Он так себя вел от злости, что не оставили Азизу в шоу, – признался нам Бедрос. – Филипп к ней всегда прекрасно относился.

Впрочем, любовную версию Бедрос отмел напрочь. Он уверен: чувства к Азизе его сын испытывает исключительно дружеские. Ни о каком возобновлении романа, по мнению Бедроса, речи идти не может.

– Кроме Аллы (Пугачевой. – Прим. Sobesednik.ru) Филипп никогда никого не любил, – заявил отец поп-короля. – Не любил и не любит. Он – однолюб.

В этом плане он пошел в меня. Хотя Азиза сейчас прекрасно выглядит, очень молодо, – признал Бедрос.

Бедрос Киркоров уверен, что Филипп продолжает любить Пугачеву, хотя она уже много лет замужем за Галкиным

Напомним, на последних съемках «Маски» настроение у Филиппа было также не слишком радостным. Особенно ему не нравилось, что с ним начинают спорить другие члены жюри.

– Какие вы злые! – заявил Филипп после выступления Банана, под маской которого оказался актер Юрий Стоянов. – Уйду я от вас!