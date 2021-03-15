"Пошел вон!": разъяренный Киркоров устроил в лифте новый скандал

Окружение поп-короля считает, что он в шаге от очередного нервного срыва.

Настроение у Филиппа Киркорова сейчас совсем нерадостное. Скрывать гнев поп-король уже не в силах. На днях Филипп попал в очередной скандал, устроив разборки с журналистами.

Общаться с прессой в данный момент Киркоров желанием не горит. Обычно словоохотливый Филипп бегает от акул пера, словно настоящий спринтер. Корреспонденты Sobesednik.ru встретили звезду на дне рождении его боевой подруги – известного диджея Кати Гусевой.

– Любовь моя, – улыбнулся Филипп, протягивая ей подарки.

А вскоре посчитал, что его миссия на этом выполнена.

– Вызывай лифт! – скомандовал Киркоров своим охранникам. Те желание певца выполнили.

Не говоря больше ни слова, поп-король зашел в лифт. Каково же было его удивление, когда за ним туда же успели заскочить и несколько корреспондентов. Те стали задавать певцу вопросы, спрашивать, почему у него такое плохое настроение. Но Филиппа это еще больше вывело из себя.

– Пошел в …! – зло выпалил Филипп. Ошарашенные акулы пера потеряли дар речи.

К счастью, в это время двери лифта открылись и певец смог наконец-таки выйти на улицу. Больше на вечеринку он не возвращался.

Что Филипп сейчас не в духе, чувствуют на себе все его приближенные. На очередных съемках шоу «Маска» певец тоже не смог скрыть своего раздражения. Когда с ним стали спорить другие члены жюри, Филипп вспылил.

– Какие вы злые! Уйду я от вас! – заявил Киркоров.

Почему злится Киркоров, неясно. По одной версии, Филипп переживает из-за огромного долга латвийскому банку в размере 70 миллионов рублей. По другой – Киркоров никак не может отойти от неожиданного ухода певицы Азизы из шоу «Маска». Филипп сильно переживал из-за того, что выгнал свою подругу, выступавшую в образе Пингвина, из телепроекта.