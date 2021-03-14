"Какие вы злые": Киркоров заявил об уходе из "Маски" из-за Банана

Для Филиппа Киркорова каждые новые съемки в «Маске» заканчиваются большим потрясением. На сей раз Филипп разозлился, столкнувшись с непониманием жюри. Эмоциональный Киркоров мириться с этим не стал и заявил о своем уходе из проекта.

В прошлом году участие в «Маске» принесло Филиппу немало положительных эмоций. А вот нынешний сезон не задался сразу. Киркоров испытал серьезный стресс, когда попросил на выход свою давнюю подругу Азизу, выступающую в образе Пингвина. Увидев легендарную артистку, Филипп поник и с трудом подбирал слова.

– Я не смогу себе простить этого никогда! – заявил артист.

На следующие съемки певец пришел мрачнее тучи. Видимо, до сих пор не смог отойти от эмоционального потрясения из-за ухода Азизы. В кадре Филипп пытался улыбаться, но неожиданно столкнулся с непониманием других членов жюри.

Больше всего певец негодовал, когда на сцене появился Банан. Тимур Родригез заявил, что под этим образом скрывается Юрий Стоянов. Регина Тодоренко подумала об Алексее Кортневе. Филиппа это разозлило до глубины души. Но Филипп настаивал на своем: перед ним – Александр Буйнов.

– Вы заблуждаетесь! – выпалил Филипп. – Так, как я знаю Буйнова, его никто не знает.

Члены жюри начали спорить с поп-королем. Но эти разговоры еще больше вывели его из себя.

– Какие вы злые, уйду я от вас! – заявил Филипп, а зале наступил гробовая тишина. Всем известно: Киркоров словами не разбрасывается.

В кулуарах шоу шепчутся, что об уходе из «Маски» Киркоров заговорил не случайно. Напряженные съемочные дни даются ему весьма трудно. Поэтому не исключено, что в новом сезоне «Маски» мы Киркорова не увидим.