"Практически заплакал": Азиза объяснила слезы Киркорова на "Маске"

Филипп Киркоров был ошарашен, узнав, кто скрывался под маской Пингвина.

Сегодня проект «Маска» неожиданно для многих зрителей покинул Пингвин. Выяснилось, что под этой маской скрывалась легендарная певица Азиза. Увидев артистку без маски, Филипп Киркоров, который находится в кресле члена жюри, не мог сдержать слез.

Для Азизы такой трогательный момент оказался вовсе не удивительным. С Киркоровым она дружит уже больше тридцати лет. В свое время поп-король даже предлагал ей руку и сердце.

– Да, Филипп практически заплакал, когда увидел меня без маски, – говорит Азиза. – Он же знает, что я могла в этом проекте сделать и показать еще очень много интересного. Как большой профессионал Филипп, естественно, расстроился. Для меня его реакция не удивительна, потому что мы с Филиппом дружим уже очень много лет. И я вам хочу сказать, что в самые трудные моменты моей жизни он мне всегда помогал. И я ему за это очень благодарна.

При этом Азиза уверяет: о том, что она скрывается под маской Пингвина, Киркоров не знал. Потому что она ему об этом не говорила.

– Я никогда не пользовалась нашей дружбой в достижении каких-то своих результатов, – объяснила звезда. – Как случилось, так случилось...

Азиза регулярно участвует в телевизионных проектах. Она победительница шоу «Ты-Суперстар». Кроме того, Азиза победила в проекте «Точь-в-Точь» на «Первом канале». На финальной записи программы тоже присутствовал Киркоров. Увидев ее в образе Гурченко, Филипп едва не потерял дар речи: настолько был потрясен перевоплощением Азизы в Людмилу Марковну.