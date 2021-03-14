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12 марта, пятница

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"Соврал на "Маске" дважды": Стоянов в образе Банана рассказал, как обманывал жюри

Шоу-бизнес
17:49, 14 марта 2021

"Соврал на "Маске" дважды": Стоянов в образе Банана рассказал, как обманывал жюри
Филипп Киркоров и Банан // Фото: стоп-кадры
Филипп Киркоров и Банан // Фото: стоп-кадры

Не успели зрители отойти от прошлого выпуска «Маски», когда проект со слезами на глазах покинула певица Азиза, как на шоу случилось новое разоблачение. На сей раз конкурс покинул Банан. Зрители открыли рты, увидев, кто скрывался за этим образом.

Члены жюри до последнего были уверены в том, что Банан – это Александр Буйнов. Уж слишком узнаваемым был его тембр голоса! Больше всего на этой версии настаивал Филипп Киркоров, который дружит с Буйновым тридцать лет!

Впрочем, в финале программы выяснилось, что Буйновым там, как говорится, и не пахло. Когда Банана попросили снять маску, зрители и жюри узнали, что под ней – Юрий Стоянов!

– Я боролся за вас в облике Буйнова, – не стал скрывать Филипп.

– А жену мою тоже зовут Алена! – улыбнулся Стоянов.

– Она меня не проклянет? – поинтересовался Филипп.

– Наоборот, расцелует! – заявил Юрий Николаевич.

Сам Юрий Николаевич признался, что пел под Буйнова намеренно.

– Когда вы начали активно настаивать на Буйнове, я, когда пел следующие песни, имел в виду этот референс, – заявил Стоянов. – И еще я должен извиниться перед двумя людьми. Филипп просил не врать. Два раза я соврал там, где нельзя было врать. Регине однажды соврал. И еще Тимуру, когда он спросил, не снимался ли я со своим другом в знаменитой юмористической передаче, ответил: «Нет». И я не соврал, Тимур. Я в ней жил!

Стоянов покинул проект, как и другие участники, исполнив финальную песню. А после пообщался с корреспондентами Sobesednik.ru. Его интервью читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Теги: #НТВ #Филипп Киркоров #Юрий Стоянов

Рубрика: Шоу-бизнес

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Филипп Киркоров и Банан // Фото: стоп-кадры

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