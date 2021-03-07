"Жюри пожалело, что рассекретило Пингвина": Азиза рассказала об участии в "Маске"

Звезда не ожидала, что вылетит из популярного шоу уже после четвертого выпуска.

Исход очередного, четвертого выпуска шоу «Маска» оказался весьма неожиданным. Проект покинул Пингвин. Какого же было удивление членов жюри, когда они обнаружили, что за этим образом скрывалась легендарная певица Азиза.

О своем участии в проекте она рассказала Sobesednik.ru.

– «Маске» я уделяла все свое время: даже домой не ездила, – рассказала певица. – Специально переехала жить в гостиницу, чтобы меня ничто не отвлекало от подготовки к проекту. Знаете, так делают спортсмены во время сборов и ответственных соревнований. Целый месяц не видела своих кошек и собак. Я все время звонила домой, интересовалась, как они там. Конечно, очень скучала по ним.

– Как вы отбирали репертуар для своего Пингвина?

– Песни выбирали совместно с музыкальным продюсером и целой командой других профессионалов, которые работают над созданием проекта. Два-три раза в неделю приходили на репетиции с педагогом, мы искали тембр, манеру исполнения. Потом – занятия с хореографами, с балетом. Времени на другие дела практически не оставалось.

– Участники первого сезона признавались, что испытывали перед выходом на сцену сильный стресс. У вас тоже так было?

– Нет, перед выходом на сцену у меня не было никакого стресса. Единственное, для меня стало полной неожиданностью, когда вдруг ни с того, ни с сего меня попросили снять маску. Я этого не поняла. А еще больший стресс был у жюри, когда они увидели, что под маской Пингвина скрывается не тот человек, которого они называли, а я. Они даже пожалели, что попросили меня снять маску. Потому что таких артистов, как я, по пальцам можно пересчитать. Мне все сейчас пишут: шоу потеряло такого милого, трогательного, доброго Пингвина, по которому я сейчас и сама очень скучаю.

– Азиза, признайтесь: вы действительно не знали, кто находится под другими масками?

– Конечно. Мы друг друга не знали. Свои маски никогда не снимали: передвигались в них везде, даже в лифте. Когда пересекались с другими масками, не разговаривали друг с другом. Это было запрещено. Мы махали друг другу рукой, показывали сердечки. Особенно теплые отношения у моего Пингвина сложились с Крокодилом и Ламой. Но были маски, которые на приветствия Пингвина не отвечали. Маскировались до последнего. Но мне кажется, это уже перебор. Я всем руками махала!

– Похудели за время нахождения в маске?

– Нет, похудеть не успела. Я же поучаствовала только в четырех программах. Конечно, мне жаль, что мое участие в проекте закончилось так быстро. Говорят, что пингвины не летают. Но мой Пингвин уже начал парить немножко над этой мирской суетой. Очень жаль, что все недолго продолжалось – опять приземлили... Я, кстати, теперь буду держать кулачки за Крокодила. Мне он очень нравится. К тому же мы с ним постоянно обменивались приветствиями и похлопываниями по плечу за кулисами.