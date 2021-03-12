"Филипп привозил Азизе деньги мешками": Калашникова рассказала о романе Киркорова с певицей

Рейтинги четвертого выпуска шоу «Маска» оказались ошеломляющими. В момент снятия маски с Пингвина, которым оказалась певица Азиза, доля телезрителей составила 29,4 процента. Таких цифр на телевидении не было давно.

Наблюдала за уходом Пингвина из шоу и Анна Калашникова. Певица была шокирована слезами Азизы – артистка не смогла сдержать эмоций после разоблачения ее Пингвина.

– Наверное, как и вся страна, я рыдала вместе с Азизой, – вздыхает Анна. – Хотя у нас с ней – непростые отношения. Она неоднозначно высказывалась обо мне на ток-шоу, но в этот момент я представила себя на ее месте. Как же это обидно, когда ты ставишь перед собой цель, идешь к ней, а в итоге получается не так, как ты хотела. Отсюда – и слезы, и обиды на членов жюри. Азиза относилась к проекту как к своему нерожденному ребенку, вложила в него силы.

Анна видела, как изменился в лице Филипп Киркоров, когда узнал, что под маской Пингвина скрывается Азиза. Шокированный поп-король с трудом подбирал слова и все время просил прощения. Ведь перед ним стояла не просто певица, а женщина, в которую он был страстно влюблен в молодости.

Филипп Киркоров был шокирован, узнав, кто скрывается за маской Пингвина

– Филипп был очень огорчен: таким расстроенным я его не видела никогда, – говорит Анна. – Если бы он знал, что Пингвин – это его подруга Азиза, оставил бы ее на проекте. Все знают, что у них была романтическая история в 90-е годы, он хотел, чтобы она стала его женой. Филипп познакомил Азизу со своими родителями, любимой мамой… Да и после убийства Талькова только Филипп протянул руку помощи Азизе, у которой на нервной почве пропал голос. Долгие месяцы Киркоров ее поддерживал финансово, привозил ей и ее семье мешки денег. Думаю, он до сих пор очень переживает из-за того, что Азиза покинула «Маску»…