Филя плюс Оля: Киркоров позвал Бузову к себе в спальню

Звезды обменялись в соцсетях весьма двусмысленными любезностями. И вот как это понимать?!

Певица, телеведущая Ольга Бузова написала пост в своем Instagram, который за несколько часов собрал уже почти миллион лайков. В нем она обратилась к Филиппу Киркорову, приложив совместное фото.

«Мой Филипп. Всегда рядом. Только мы с тобой можем созвониться вечером и спонтанно встретиться, чтобы поболтать и поесть жареной картошки с грибами, курочку и соленые огурчики. Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство! У тебя дома так хорошо. Может, мне переехать к тебе?!» – написала Бузова.

Фото: Instagram

На этот пост сразу же последовала реакция поп-короля.

«Для тебя подготовлю аристократическую отдельную спальню с французским шиком. И приму с русской душой», – распахнул объятия болгарин Киркоров.

Естественно, такой обмен любезностями не мог остаться без внимания подписчиков звезд. Хватает и хейта, но большинство настроено позитивно.

«Я бы тоже не отказалась с вами картошечки покушать», – напрашивается в гости к Киркорову подписчица.️

«Возьмите и меня в гости! Я даже груздей привезу, и орешков кедровых», – вторит ей еще одна.

«Где-то всплакнул одинокий Дава…» – и лишь мужчины еще вспоминают о недавней неудачной любви певицы.