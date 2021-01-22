"Нас больше нет": Бузова объявила о разводе с Манукяном

Слухи о разладе в паре DAVA и Ольги Бузовой ходят давно. Однако влюблённые постоянно опровергали эту информацию, показывая в соцсетях счастливые фото и видео. Несколько дней назад Ольга с Давидом вернулись из совместного отдыха на Мальдивах, где пара официально оформила отношения. Однако оказалось, что брак дал серьезную трещину поти сразу после свадьбы.

В день рождения Ольги Бузовой поклонники звёзды забили тревогу: на видео, где Ольга смотрит фейерверк в свою честь, заметно, как она отталкивает от себя Давида. СМИ и подписчики спорили о причинах разлада в звездной паре: то ли Бузова обиделась из-за опоздания Манукяна на праздник, то ли телеведущая ревнует мужа к его партнерше по шоу «Танцы со звёздами», где принимает участие Манукян.

И вот теперь Ольга подтвердила догадки поклонников:

– Нас больше нет. Я свободная девушка, – сообщила Бузова на своей странице в Instagram.

Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой, которая борется с раком, в Литве. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но – это но, я не могу сказать из уважения к своей любви.

Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите! Не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу.