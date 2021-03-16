"Азизу выгнали из-за меня": Анита Цой озвучила сенсацию о главном скандале "Маски"

Вылет из «Маски» на НТВ Пингвина, за образом которого скрывалась легендарная певица Азиза, обсуждают уже вторую неделю.

Кажется, такого резонанса не было еще никогда. Пингвина попросил на выход Филипп Киркоров. Он был уверен: за маской скрывается Анита Цой, с которой у поп-короля весьма прохладные отношения.

– Аниту можно убирать, а Азизу – нет? – поинтересовались мы у Цой на дне рождения Кати Гусевой.

– Это на их совести. Я не обиделась. За Азизу стало обидно. Она очень хотела дойти до финала и приняла участие в шоу, наверное, только потому, что реально оценивала свои силы. У нее же очень хорошие голосовые данные. Поэтому она, конечно, не ожидала, что так быстро может вылететь. К тому же... из-за меня (улыбается. – Прим. Sobesednik.ru).

Мы с ней, кстати, разговаривали после всего того, что произошло. Я ей позвонила, потому что сама была в шоке, конечно. И за нее мне было очень обидно.

Анита Цой//фото: Global Look Press

– Что Азиза вам сказала?

– Она, конечно, расстроена. Говорит, что очень обидно. Но если бы она заранее позвонила Филиппу или дала ему какой-то намек, что Пингвин – это Азиза, то все было бы по-другому.

– Уход Азизы стал самым обсуждаемым за историю проекта. С чем это связано?

– Наверное, с тем, что она расплакалась и ушла. Людям очень жалко ее стало. Она просто не совладала с собой, со своими эмоциями, потому что не ожидала. Но это шоу.