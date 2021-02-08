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"Папа не хотел меня видеть": Анита Цой скрывает от матери смерть отца

Шоу-бизнес
17:02, 08 февраля 2021

"Папа не хотел меня видеть": Анита Цой скрывает от матери смерть отца
Анита Цой // фото в статье: Global Look Press
Анита Цой // фото в статье: Global Look Press

Анита Цой отметила 50-летний юбилей. К этой дате артистка подошла счастливым человеком, ведь у нее получилось построить успешную карьеру, больше 30 лет она живет в счастливом браке, а ее 29-летний сын Сергей вырос настоящим мужчиной и постоянно радует маму. Однако в отношениях с собственными родителями у Аниты не всегда все было гладко. Артистка призналась, что долгое время была не признана своим папой, о смерти которого она узнала лишь недавно.

Детство Аниты Цой прошло без отца. Сергей Ким ушел из семьи, когда будущей звезде было всего два года. Но обиды на родителя Анита не держала, поэтому, повзрослев, стала пытаться с ним подружиться, но из этого ничего не вышло. И вот недавно от двоюродной сестры Цой узнала, что ее папы больше нет в живых.

Анита Цой с мужем на похоронах Юрия Лужкова

– Она услышала об этом где-то в корейской общине, его родственники мне ничего не сказали, – вздыхает певица. – Не знаю до сих пор, что послужило причиной его смерти. Мне всегда хотелось доказать отцу, который находился где-то далеко, что я могу подняться. Когда новость о его кончине подтвердилась, доказывать стало некому…

В последний раз Анита Цой видела отца на одной из телевизионных программ. А последний разговор с ним случился, когда Сергей Ким попал в больницу из-за проблем с сердцем. Впрочем, об этом диалоге у певицы остались неприятные воспоминания.

– Я хотела помочь ему, – продолжает звезда. – Позвонила врачу, а он передал, что меня не хотят ни слышать, ни видеть… Я все-таки дозвонилась до папы, а он попросил оставить его в покое.

Однако, несмотря на грубость родителя, Анита обижаться на него не стала. Узнав о его кончине, Цой сильно расстроилась. Теперь артистке предстоит новое испытание – рассказать о трагедии маме. На это она никак не может решиться.

Певица с сыном Сергеем

– Мне кажется, он был неплохим человеком. И все, что между нами произошло, – это его комплексы, – сказала Анита Цой в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». – Как рассказывали родные папы, он собирал статьи обо мне, смотрел эфиры с моим участием. То есть у него было тайное местечко в сердце, где он складывал информацию обо мне. Возможно, ему было просто неудобно, стыдно…

Думаю, все будет хорошо: и у него там, и у меня здесь. Главное – не держать зла. А с мамой о папе не говорю, она даже не знает о наших встречах. Не рассказывала я ей и о том, что его больше нет, потому что отец остался для нее самым главным мужчиной в жизни. Не хочу, чтобы снова началась череда воспоминаний и переживаний.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Борис Корчевников #Судьба человека #Анита Цой #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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