"Эту бесовщину надо закрыть!": Старшенбаум обвинила Корчевникова во вранье

Актриса Анна Старшенбаум заявила, что ее семью оболгали в программе «Судьба человека».

После выхода в эфир программы «Судьба человека» с участием актрисы Анны Старшенбаум разгорелся настоящий скандал. Артистка посмотрела выпуск дома и пришла в ужас: по словам Анны, Борис Корчевников, представляя ее в подводке, сказал неправду.

В эфире «Судьбы человека» Анна рассказывала, что с 14 лет жила самостоятельной жизнью, с мамой около 5 лет практически не общалась. А Корчевников начал передачу со слов о том, как Старшенбаум в 11 лет платила за комнату сама из алиментов отца по настоянию матери. Эти слова привели в ужас актрису.

– Борис Корчевников очень некрасиво говорил обо мне и моей семье, его слова ничего общего с нами не имеют. У моей мамы и моего отца проблемы со здоровьем, я бы не хотела, чтобы их ранили слова, вырванные из контекста, – говорит в видеообращении Анна.

Хорошо, что моя мама очень мудрая, другая бы слегла с инсультом после услышанного. Я сделаю все возможное, чтобы эту передачу закрыли! – заявила актриса.

После того как девушка пожаловалась в соцсети на поступок Бориса Корчевникова, на ее странице начался балаган. Анне даже пришлось закрыть комментарии.

– Я сказала сотрудникам передачи, которые названивали после моих слов об их работе, что не буду умалчивать об этом, – призналась Старшенбаум. – Мои видео и фото стали заливаться нереальным количеством «хейта», против меня организовали масштабную кампанию по уничтожению моей странички в Instagram.

Вся моя жизнь, мой искренний мир поливается грязью со стороны программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Эту бесовщину нужно закрыть, – считает актриса.

Спустя время, Анна, впрочем, успокоилась и объяснила подписчикам, что судиться не намерена, она не намерена тратить свои силы на грязные разборки.

– Я пришла в себя, выдохнула, отпустила. Забыли и идем дальше, – резюмировала Старшенбаум.

Елизавета Пушкина.