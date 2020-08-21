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"Борис Корчевников ничего не слышит": зрители рассказали о глухоте телеведущего

Культура и ТВ
17:11, 21 августа 2020

"Борис Корчевников ничего не слышит": зрители рассказали о глухоте телеведущего
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Состояние здоровья ведущего программы «Судьба человека» за последние месяцы резко ухудшилось.

Съемки новых выпусков программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» сейчас вовсю идут в Москве: с сентября на телевидении стартует новый сезон. В студию к ведущему традиционно приходят самые известные певцы, актеры, спортсмены.

Однако общение Бориса с гостями теперь омрачается одним обстоятельством: ухудшением здоровья телеведущего.

Зрители, присутствовавшие на съемках новых выпусков программы, заметили, что Корчевников «ничего не слышит». Об этом они рассказали Sobesednik.ru.

– Стоя в коридоре, я слышала, как перед началом съемок сотрудники программы предупреждали героев: мол, не обижайтесь, но Боря плохо слышит. Поэтому что-то нужно будет переговаривать на камеру, записывать дополнительные дубли, – поделилась с нами зрительница Елена.

Поклонница передачи объяснила, как при таком недуге Корчевникову удается поддерживать диалог, который невозможен без того, чтобы слышать, что именно говорит в тот или иной момент собеседник

– На столе, за которым сидит Борис, находится планшет. Но не для декорации: на экране «бежит» текст с вопросами к герою. В тот момент, когда нужно задать новый вопрос или уточнить какой-то момент в связи с тем, что только что рассказал герой программы, редакторы тут же пишут Борису об этом.

А сам Борис, похоже, ничего не слышит, – с сожалением говорит Елена. – Улыбается, внимательно вглядывается в лицо гостя, пытаясь «прочитать» по губам, что говорит герой программы. Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса, которого мы все очень любим. За что ему это? Зачем такие мучения?!

Напомним, что 38-летний Борис Корчевников в 2015 году перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Ведущий сообщал, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не придавал этому значения, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен диагноз. «Опухоль мозга. К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция», – отмечал тогда Борис.

Но последствия болезни, судя по всему, продолжают сказываться на здоровье любимого зрителями телеведущего.

Sobesednik.ru пообщался с сотрудниками программы «Судьба человека», и те подтвердили «некоторые сложности в работе из-за здоровья Бориса». Но при этом подчеркнули, что весь коллектив передачи с пониманием относится к ситуации: «Мы справляемся. Мы любим и поддерживаем Борю». По нашей информации, вопрос о замене ведущего программы не стоит.

Петр Алов.

Теги: #Знаменитости #Борис Корчевников #Судьба человека

Рубрика: Культура и ТВ

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