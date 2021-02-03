Анита Цой: Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник

7 февраля Аните Цой – 50 лет! Певица рассказала Sobesednik.ru о подготовке к юбилейному шоу, изменениях в жизни после перенесенного ковида, пережитых кризисах в семье, а также поделилась секретами красоты.

– Анита, прежде всего мы поздравляем вас с предстоящим важным юбилеем. Как будете отмечать эту дату?

– Отмечать буду на сцене, и для артиста это самое большое счастье. Больше года мы готовили юбилейное шоу «Пятый океан». Оно рождалось в очень непростое время, в условиях мировой пандемии. Приходилось подстраиваться под новые обстоятельства, находить решения: остановилось производство декораций в Китае, застряло звуковое и световое оборудования в Германии – проблем было много.

Но благодаря работе 24/7 нам удалось сделать юбилейное шоу, которое, я уверена, удивит зрителей. Я объединила в программе пять десятилетий своей жизни. Главные хиты прозвучат полностью в живом исполнении. Одновременно на сцене будут работать 90 человек: оркестр, музыкальный коллектив, бэк-вокалисты. Для шоу созданы эксклюзивные симфонические аранжировки в разных музыкальных стилях. Впервые знаковые хиты прозвучат в совершенно новом исполнении, живом сопровождении оркестра «Пятый океан», собранного из музыкантов лучших симфонических оркестров страны.

Отражение разных эпох будет воплощено в эксклюзивных сценических костюмах, специально созданных для шоу маэстро Валентином Юдашкиным. Последние недели мы практически не спим. Шоу готовится, можно сказать, в условиях, приближенных к военным.

Чтобы как можно больше поклонников смогли увидеть новую программу, мы сделаем телевизионную трансляцию на телеканале НТВ в день премьеры 6 февраля в 00:10.

– Что поменял в вашей жизни перенесенный ковид? Люди рассказывают, как ссорились, мирились, расходились, кто-то даже завещание писал...

– Конечно, коронавирус очень поменял уклад жизни. Но даже в непростых ситуациях я всегда нахожу что-то позитивное.

Помните анекдот: «Шел третий день карантина. Решил поговорить с женой. Оказалось, интересная баба!»

У нас приблизительно такая же история на самоизоляции случилась. Обычно мы редко видимся, каждый на своей работе: я вся в гастролях и перелетах, муж – в командировках. А тут мы оказались вместе 24/7. Открыли для себя друг в друге много интересного. И мы даже дошли до того, что вечерами стали смотреть семейное кино, играть в две гитары и прогуливаться, держась за руку, по нашему участку. Такое раньше случалось очень редко. Мы заново учились жить вместе, уступать друг другу, договариваться. Необычный, но очень полезный опыт.

– Чем сейчас занимается ваш сын, где он?

– Сейчас Сережа получает степень MBA по экономике в Лондоне. Из-за пандемии и закрытия границ мы уже почти год не виделись, только ежедневные видеозвонки. Конечно, мы с папой очень по нему скучаем, но он у нас взрослый, самостоятельный человек поэтому все хорошо.

– Ваша свекровь была строга с вами, чуть ли не заново вас всему учила. Тоже будете руководствоваться корейскими обычаями?

– Мне, безусловно, очень бы хотелось, чтобы невестка была кореянкой и продолжала фамилию Цой, наш род. Мы ценили и сохраняли культурное наследие, язык, традиции. Хотя сейчас очень сложно говорить, что правильнее, так как мир ассимилируется, размываются границы общения.

Сегодня все в интернете, а там можно найти людей совершенно разных национальностей и культур, как очень плохих, так и очень хороших. Мои племянники, к примеру, женаты на русских девочках, и я могу сказать, что эти русские девочки по своему отношению к мужу, к семье мужа могут дать фору любой кореянке. Я на них смотрю и диву даюсь. Они придерживаются наших традиций, великолепно освоили корейскую кухню. Конечно, и свои традиции тоже берегут, мы их чтим и бережем тоже.

Я порой смотрю и думаю, что, может, и не важно, если избранницей сына станет не кореянка. Главное, чтобы она его любила, он её любил, чтобы они друг за друга были горой.

– Кстати, об обычаях. Какой самый любимый, а какой самый нелепый, непонятный вам?

– Мой самый любимый корейский обычай связан с приготовлением пищи, поскольку я очень люблю проводить время на кухне. Он называется Кимчжан – это многовековая традиция заготовки на зиму кимчи, передаваемая из поколения в поколение. Разные квашеные овощи, называемые в Корее кимчи, заготавливаются впрок в конце осени. Это целый ритуал, особая технология. У каждой хозяйки, помимо традиционного рецепта, всегда есть свой особый секрет. У меня он тоже есть, и я им ни с кем не делюсь.

Многие мои друзья с нетерпением каждый год ждут этот период, чтобы получить от меня в подарок баночку именно моего фирменного острого ароматного кимчи. Представить корейский стол без этого блюда просто невозможно! Странных и даже смешных для европейцев традиций в Корее тоже немало.

Например, если вы выбираете своей половинке подарок, не стоит останавливать свой выбор на обуви.

Многие корейцы верят, что если подарить любимому обувь, то он может в скором времени «убежать» от вас.

Самый простой способ избежать этой проблемы – просто подарить любимому деньги на покупку.

– Вы вели шоу о разводах, за тридцать лет брака сами, как рассказывали, оказывались на грани. Скажите, как все-таки сохранить брак, в чем секрет успеха?

– Прежде всего, я считаю, наш секрет в полной человеческой совместимости. Причем я сейчас говорю не о совместимости характеров, они у нас как раз разные, а о едином понимании значения семьи, общих ценностях и интересах.

У нас с самого начала были общие представления о любви, порядочности, честности и преданности. И верность нашим общим принципам была неоднократно доказана и проверена в течение этих 30 лет.

Можно поменять работу, друзей, окружение, но поменять семью нельзя.

Конечно, кризисы были, без них не бывает настоящей семьи. Один из них сопровождал нас почти десять лет, причем первых лет нашей жизни. Мы очень долго притирались друг другу. По характеру мы были абсолютно полярные люди. Я Водолей – воздушный, творческий, порой пребывающий в утопических мечтах. Он Телец – приземленный, четко понимающий жизнь, консервативный и правильный. Сложностей добавляли и непростые отношения между нашими мамами. Каждой хотелось быть главной, первой получать знаки внимания. А в силу того, что мы были молодой семьей, не всегда хватало денег, например, делать им одновременно подарки. Мы покупали что-то одной, второй приходилось ждать, и наоборот. Это вызывало недовольство.

Непростой кризис был, когда я сильно поправилась после родов, об этой истории вы хорошо знаете… Раньше муж не хотел воспринимать меня как артистку, а только как жену. Это тоже было причиной многих разногласий. Лишь через некоторое время, когда муж понял, что моя работа для меня – все, он пересмотрел свое отношение к моему творчеству и стал самым преданным моим поклонником.

– Самое время спросить про ваши диеты и способы ухода за собой.

– Я генетический пухлик по своей природе, и самые разные диеты были со мной всю жизнь. Но, честно говоря, я устала от постоянных ограничений, усилий, концентрации. Наступил такой момент, когда хочется пожить для себя и в удовольствие, есть любимую еду, вспоминать вкусы детства, возвращаться к любимым корейским блюдам и сладенькому без строгих ограничений.

Поэтому я нашла для себя самый приемлемый способ похудения, разработанный южнокорейскими специалистами. На основе биохимического анализа моей крови были сделаны отвары из 10 трав, которые подходят именно мне. Сейчас у меня трехразовое питание. Перед каждым приемом пищи я выпиваю пакетик с травяным отваром. И никаких ограничений в еде не существует!

Процесс похудения по-южнокорейски происходит сам по себе. Травы работают определенным образом: они ускоряют процесс обмена веществ, сжигают жиры, выводят шлаки и токсины, очищают организм, дают много энергии, поддерживают иммунитет, который нам всем сейчас особенно необходим.

На этой методике к своему юбилейному шоу «Пятый океан» за 9 месяцев я похудела на 20 килограммов!

Можно смело сказать, что родная корейская методика сработала для меня на 100 процентов. Что касается ухода за собой, думаю, это комплексный результат. Существует миф, будто у всех азиатов от природы идеальная кожа лица. Это большое заблуждение. Достаточно приехать в Корею, чтобы понять, что это не так.

Мне в этом вопросе повезло, хороша генетика – спасибо родителям и бабушкам с дедушками. Тем не менее, у меня каждое утро целый ритуал. Я использую семиступенчатый уход за кожей лица. В определенной последовательности наношу средства для ухода из натуральной косметики: тоники, крема, сыворотки… Как правило, пользуюсь корейской и японской косметикой, европейские марки использую выборочно. Все пробую на себе и подбираю индивидуально.

Народные рецепты тоже приветствую. Один из них – маска из огурца и йогурта. Очень простая и эффективная: очистите от кожицы и натрите на терке мякоть огурца, смешайте с одной чайной ложкой натурального йогурта без добавок, всё тщательно перемешайте. Нанесите на лицо на 10-15 минут. Ваша кожа увлажнена, она мягкая и гладкая, без покраснений, шелушений, тусклости.