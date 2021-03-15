Икра килограммами, шампанское – рекой: возлюбленная Киркорова отметила день рождения

Шумную вечеринку по случаю своего 38-летия устроила известный диджей Катя Гусева. Казалось, в этот вечер ее поздравлял весь светский бомонд. Хлебосольная Катя принимала гостей со всей широтой души.

Столы ломились от деликатесов, икру подносили килограммами, а шампанское в этот вечер лилось рекой.

Первой поздравить Катю пришла Алика Смехова, а следом за ней потянулись и другие звездные гости. Ирина Дубцова весь вечер провела с защитной маской на лице, которую отказалась снимать даже во время совместных фотографий со звездами.

Ирина Дубцова побоялась снимать маску даже на время фотографирования

Анита Цой радовалась: «короной» она уже переболела, поэтому может ходить по залу свободно.

Все ждали появления Филиппа Киркорова. В тусовке уже не один год ходят слухи, что между поп-королем и симпатичным диджеем – страстный роман и дело идет к свадьбе.

– Филипп – очень милый, - рассказала Катя. – Мы с ним много времени проводим вместе: ходим в рестораны, посмотреть кино. Недавно вместе наблюдали за отбором на «Евровидение».

В этот вечер Филипп еще раз подогрел слухи.

– Любовь моя, я тебя поздравляю! – начал Филипп свою речь, вытаскивая подарки.

На вечеринку Филипп несколько опоздал. Из лифта он вышел вместе со звездным дизайнером Аникой Керимовой. Поэтому журналисты тут же атаковали ее.

– Что у нас общего с Филиппом? – удивилась Аника. – Недавно пошили ему несколько концертных костюмов с кристаллами Сваровски. Он невероятный певец и мужчина. Таких, как он, у нас больше нет. Его полюбили все мои работники: швеи, портнихи, администраторы.

Бедрос Киркоров и Катя Гусева

Появился и Бедрос Киркоров. Мужчина искупал именинницу в комплиментах. А Гусева поспешила на сцену: гостям она подарила часовое выступление, под которое лихо отплясывали братья Сафроновы. Сергей, несмотря на то, что недавно ему медики поставили страшный диагноз, старался не унывать.

Закончилась вечеринка далеко за полночь. Катя стала распаковывать подарки: звезды одарили Катю щедро.

– Ира Дубцова подарила роскошный палантин, Алика Смехова – жемчужную нить, – рассказала Катя. – Аника Керимова – роскошный спортивный костюм. Анита Цой – танцующего жемчужного медведя. Подарков так много, что придется вывозить их на нескольких машинах.