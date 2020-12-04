Ой, Филя шика дал! Как "нищие" звезды пировали на дне рождения дочери Киркорова

Золотой айфон от Бузовой, аниматоры без масок и пятиэтажный торт: Sobesednik.ru узнал все подробности о скандальной вечеринке поп-короля в разгар пандемии.

Не успели утихнуть страсти вокруг аншлаговых концертов рэпера Басты в Санкт-Петербурге, как в шоу-бизнесе разразился новый скандал. На этот раз россияне ополчились на Филиппа Киркорова, который в разгар пандемии коронавируса устроил праздник для своей дочери Аллы-Виктории в честь ее девятилетия.

Кто из звезд не побоялся пожаловать на мероприятие и какие подарки они преподнесли во время «голода в связи с отсутствием выступлений» – в материале Sobesednik.ru.

По словам самого Киркорова, на празднике в честь своей наследницы он собрал лишь «узкий круг» друзей. Но узкий круг оказался довольно обширным: в него вошли такие знаменитости, как Татьяна Навка, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Стас Михайлов с супругой, Андрей Малахов, Ольга Бузова с возлюбленным Давидом Манукяном, Жасмин, Яна Рудковская, а также 88-летний отец поп-короля Бедрос Киркоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Многие коллеги Киркорова привели на праздник своих детей. Судя по видео и фото, которые на следующий день стали активно публиковать в соцсетях сами знаменитости, социальная дистанция на празднике не соблюдалась, а в масках был только обслуживающий персонал.

– Этот вирус никому не страшен, если у нас такая защита есть, – произнес перед гостями 53-летний Филипп. – Это наша любовь, наши отношения. И поверьте, здесь сегодня немного вас, но вы мне самые дорогие люди.

Интернет-пользователи в «защиту», о которой сказал Киркоров, не поверили и тут же окрестили праздник очередным «пиром во время чумы». Яна Рудковская на своей странице в Instagram попыталась встать на защиту своего давнего друга Филиппа.

– Все гости на празднике были либо с антителами, либо привитые, – написала Яна, чем только навлекла еще больший гнев подписчиков, так как массовая вакцинация от коронавируса в России начнется только 5 декабря.

Стоит отметить, что сын Яны, Саша Плющенко (Гном Гномыч), был замечен в компании Ольги Бузовой. Артистка расхвалила семилетнего Сашу и крепко его обнимала. Все звездные гости прижимали к себе именинницу и ее восьмилетнего брата Мартина. Дети тесно контактировали друг с другом и с аниматорами, на которых, как и на гостях, судя по видео, отсутствовали медицинские маски.

Подарков Алла-Виктория в этот день получила целую гору. Гости приходили либо с большими коробками в блестящих обертках, либо с подарочными пакетами известных дорогих брендов.

Отличилась Ольга Бузова, которая подарила имениннице золотой iPhone и массивную золотую цепь, как у рэперов, от одного из самых дорогих брэндов.

Праздник проходил в стиле популярной социальной сети TikTok. В конце вечеринки вынесли роскошный пятиэтажный торт. Но несмотря на всю эту феерию, подписчики звезд отметили, что Алла-Виктория в свой праздник казалась не очень довольной.

– Какие грустные глаза у этой девочки, – отметила одна из интернет-пользовательниц.

– Когда все детство заключено в позировании и пристальном внимании фотографов, публики и «работе на них», нет искренних эмоций. Печально прямо наблюдать, – констатировала другая подписчица.

Не остался незамеченным и тот факт, что на празднование дня рождения Аллы-Виктории не пожаловали Алла Пугачева и Максим Галкин со своими детьми – семилетними Гарри и Лизой. Юморист поздравил дочь Киркорова комментарием в соцсети. Дистанционно, зато безопасно.