Вирусолог объяснил, почему Путин спешит начать массовую вакцинацию от коронавируса

Владимир Путин поручил запустить масштабную вакцинацию россиян от коронавируса уже с 7 декабря 2020 года. Громкое заявление о начале вакцинации президент России сделал вскоре после того, как стало известно, что вакцина Pfizer и BioNTech одобрена и выходит на европейский рынок. Первыми прививку препаратом «Спутник V» получат медики и учителя.

– Это, безусловно, является нашим ответом на выход импортной вакцины, – заявил в интервью Sobesednik.ru авторитетный вирусолог, попросивший не называть его имени из-за запрета Минздрава РФ врачам комментировать тему коронавируса без согласования с ведомством. – В первую очередь это вопрос престижа страны, но и коммерческий интерес тут тоже есть. У нас вакцина будет применяться бесплатно и вакцинация не будет обязательной, но мы можем предложить эту вакцину не для продажи — много ее произвести не сможем, но можем продать технологию производства.

Эксперт считает, что российская вакцина для этого «изучена довольно хорошо», «никаких данных о серьезных нарушениях нет».

– Другие импортные вакцины работают по такому же принципу, сделаны по аденовирусному вектору и применены на многих десятках тысяч людей. Информации о том, что они могут быть опасны, нет, поэтому какие-то опасения здесь вряд ли можно считать обоснованными, – отмечает вирусолог.

Единственный момент, который вызывает у эксперта сомнения в масштабной вакцинации, – это вопрос выпуска огромного количества препарата. Чтобы вакцинировать миллионы людей, нужны большие объемы — десятки миллионов доз.

– Это миллиарды рублей. Никогда такой глобальной задачи перед государством не стояло, – подчеркивает вирусолог.