"Вакцина для бедных". Вирусолог объяснил, почему на Западе так обозвали "Спутник V"

Кому нельзя вакцинироваться, почему российская вакцина – это вакцина для бедных, о гонке вакцин и о том, что человек на самом деле произошел от вируса, мы поговорили… а вот фамилию собеседника мы назвать не можем, потому что Минздрав запретил специалистам высказываться на тему COVID-19. Можем лишь сказать, что наш собеседник — очень крупный ученый-вирусолог с максимально возможным знанием о нашем «обидчике» коронавирусе и всех его, так сказать, родственниках (хомо сапиенс, как выяснилось, тоже родственник, а точнее, потомок вируса, как ни странно).

К сожалению, мы можем дать только выжимку из нашего разговора.

– Все ближе начало массовой вакцинации – а вот кому вакцинация точно запрещена?

– Людям с тяжелыми аллергическими реакциями, прежде всего. Возрастных ограничений нет. Но каждому, кто сомневается в своих силах и кондиции, нужно проконсультироваться у врача.

– Почему ЕС против российской вакцины «Спутник V». Европа сильно сомневается в ее эффективности и качестве. И нашу вакцину согласны покупать в Азии и в Латинской Америке.

– Венгрия, а она член ЕС, тоже будет применять российскую вакцину. В Европе считают, что вакцина из России недостаточно изучена, точнее, в исследованиях было задействовано меньше людей, чем в исследованиях европейских и американских вакцин. Но это несправедливое мнение. Людей было достаточное количество. И картина, имеющаяся по американской и немецкой, скажем, вакцинам, совпадает с нашей. На самом деле серьезных медицинских сомнений «там» ни у кого нет – есть конкуренция. Все это очень большой бизнес.

– И на нас будут делать бизнес?!

– Нет, для наших граждан наша вакцина будет бесплатной. И во многих странах для населения она также будет бесплатной. За вакцину будут платить правительства и разные фонды. И, несомненно, какие-то потоки денег при этом будут переходить из кармана в карман.

– А каким образом в этой истории может участвовать «черная фарма»? Попытки явно будут.

– Я очень надеюсь, что производство и распределение вакцины во всех странах будет происходить под сильным контролем. И думаю, «черная фарма» здесь не будет допущена. А если они в это дело влезут, это будет очень плохо. Потому что здесь нужно обеспечивать условия производства, хранения и перевозки. Здесь много специфики. И у государства есть возможность это не допустить.

– А почему российскую вакцину на Западе назвали «вакциной для бедных»?

– Наша вакцина существенно дешевле, чем, скажем, у «Пфайзера». Но это связано с разным типом вакцин. Вполне возможно, что вакцина Pfizer и другие – это РНКовые вакцины и там довольно дорогие реагенты. А кроме того нужно учесть, какие зарплаты в России и какие в западных странах. Но по качеству наша вакцина ничем не хуже других. Человечеству нужна, конечно, живая вакцина от COVID-19, и ее уже начинают делать, но это долгий срок, долгие годы. А генноинженерные или молекулярные вакцины, как сейчас, быстро можно сляпать.

– Почему врачи назначают антибиотики при заражении COVID-19, если вирусная инфекция, как они сами же утверждают, антибиотиками вообще не лечится?

– К сожалению, нет ни одного серьезного препарата, который подавлял бы размножение вируса. Есть препараты, снижающие свертываемость крови – они тут дают хорошие результаты, есть еще ряд препаратов, но это все не противовирусные средства. Противовирусных – нет. А антибиотики назначают из-за опасности того, что к вирусной пневмонии могут присоединиться и бактерии которые находятся внутри организма. Если дело до пневмонии не дошло, антибиотики – это перестраховка. Но у врачей есть регламенты от министерства, которые заставляют их назначать обширные лекарственные схемы, где много бессмысленных препаратов. Все это, впрочем, сейчас корректируется.

– Вакцинация начнется до Нового года?

– Так планируется. Но по-хорошему, до Нового года она не должна начинаться, потому что 3-я фаза испытаний еще не закончена, хотя первые данные хорошие.

– Не хуже, чем у других, говорят. А что вас, как специалиста удивило в этой пандемической истории?

– Знаете, попытки живой природы обрушиться на человека – вот в виде вирусов – они все время происходят. Когда не было хорошей диагностики, мы это как-то не очень замечали. В 2002-2003 году на человечество (в основном на Китай) напал именно такой коронавирус. Очень похожий на теперешний. Но тот вирус размножался не так эффективно, как этот. Но в 2012 году подобная история произошла на Ближнем Востоке. От летучих мышей вирус прошел через верблюдов и перескочил на человека, и штаммы этого вируса до сих пор обнаруживаются, а серьезной болезни от него нет. Это дает надежду, что и нынешний коронавирус будет ослабевать для человека. Ему впоследствии будет достаточно «воспользоваться» только нашими верхними дыхательными путями. Это похоже на путь «испанки». Сто лет назад тот вирус скосил десятки миллионов, но он ходит и сейчас, а умирает от него одна сотая процента заболевших.

– Человечество может вообще погибнуть от очередной пандемии?

– Нет. Я уверен. Хотя будущих пандемий исключить, конечно, нельзя. Тут вероятность, как в анекдоте про блондинку и динозавра, 50 на 50. Понимаете, нет у вирусов стремления расправиться с человеком. Просто в своем развитии они его прикусывают слегка. Он хочет жить и использует для этого любые возможности. Вот возникает вирус и начинает размножаться в мышках или в насекомых, и ими может и ограничиться. А если он, попав в человека, может и там размножаться, то что ему особенно-то стесняться? Поймите, ведь вирус – это родоначальник всей жизни на Земле. Самый древний живой организм был вирусоподобным. И мы произошли от вирусоподобного организма. И что же мы жалуемся на вирусы, что они нам мешают – да они создали весь этот живой мир, и они важнейшая его часть. Иногда они входят с ним в конфликт, потому что вирус по природе своей – это организм, который не может жить без живой клетки.

– А разве вирус – организм? Разве он не обломок ДНК?

– Это не обломок. Это настоящий живой организм. Некоторые специалисты с этим не согласны, но я с этой точкой зрения борюсь с самого начала своего включения в профессию. Жизнь – это в принципе экспансия. Хоть наша, хоть вируса. А так-то он ничего плохого против нас не имеет. Ему достаточно вполне, чтобы мы ему предоставили возможность немножко размножаться в наших верхних дыхательных путях, передаваться от человека к человеку и так существовать. Но среди вирусов тоже, как и среди людей, могут встречаться выродки. Так что коронавирус и дальше изредка будет косячить, лезть в легкие. Но убивать – это будет большая редкость в дальнейшем. Он будет как вирус гриппа. У него нет расчета лезть в легкие, он и без легких прекрасно может жить в носоглотке, но для этого ему нужны мутации, которые приведут к тому, что ему легче будет размножаться в верхних дыхательных путях, чем в нижних.