Собянин начнет массовую вакцинацию с 5 декабря. Записаться можно онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин намерен первым «обкатать» механизм массовой вакцинации в России. Для этого уже 4 декабря будет доступна регистрация через интернет, а 5 декабря москвичей уже начнут прививать.

«В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», — говорится в сообщении градоначальника.

Мэр подчеркивает, что в первую очередь вакцинация начнется с людей, которые находятся в группе риска. С 4 декабря записаться смогут работники сфер здравоохранения (частного и государственного), образования и социальных служб. С появлением новых доз вакцины количество специальностей будет расширяться.

Какой именно вакциной власти города намерены воспользоваться для массовой вакцинации, Собянин не уточняет, но, предположительно, речь идет о российской вакцине центра имени Гамалеи «Спутник V». Она состоит из двух компонентов: как объясняли ранее в Минздраве, между первой и второй прививками должно пройти три недели, при этом лишь ещё через три недели после приема второго компонента препарата должен сформироваться устойчивый иммунитет к болезни. До этого времени человек всё ещё может заразиться коронавирусом.

С начала следующей недели массовая вакцинация американской вакциной от Pfizer начнется в Великобритании, а в США для вакцинации населения будут применять как минимум два препарата: от Pfizer и от Moderna. Позднее также может начаться производство вакцины от Johnson&Johnson.