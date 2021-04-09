"Нарушаю постоянно!" Киркоров впервые рассказал о штрафах от ГИБДД

Филипп Киркоров, оказывается, является злостным нарушителем правил дорожного движения. Артисту регулярно приходят новые штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и несоблюдение дорожной разметки.

Поп-король вынужден раскошеливаться: штрафы ему никто прощать не собирается.

Филипп не скрывает: он действительно нарушает. Но делает это только из-за того, что другого выхода у него нет. Мигалка ему не положена. А график столь напряженный, что стоять в пробках попросту нет времени.

– Да, это правда, штрафов приходит немало, – не скрывает Филипп. – Нарушаем постоянно.

Ни для кого не секрет, что сам машину Киркоров сейчас не водит. Получается, певца подставляет водитель, который нарушает правила дорожного движения. Впрочем, сам поп-король своего помощника в этом не винит.

– Я же руковожу процессом, – вздыхает артист. – Могу только ругать себя за то, что пытаюсь успеть все. Сегодня у меня сумасшедший день. Я чуть не опоздал сюда, к вам. С утра уже нарушаем!

Впрочем, злостным нарушителем, как его прозвали в шоу-бизнесе, Киркоров себя не считает.

– Про меня чего только не сочиняют, – уверяет Филипп. – Я привык, что люди всякое про меня говорят. Они говорят, а я все пою песенки.

Сейчас Филипп активно готовится к грядущему Евровидению. Там выступит его новая подопечная – певица из Молдавии Наталья Гордиенко. Киркоров весь в заботах: конкурс не за горами.