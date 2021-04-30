"Он сказал – переспишь со мной, и роль твоя": Лужина впервые рассказала о домогательствах

82-летняя Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Вертикаль» Лариса Лужина призналась, что в 19 лет подверглась харассменту.

Ее домогался помощник режиссера. Мужчина уверял девушку: если она переспит с ним, то получит роль в фильме. О своей реакции на непристойное предложение Лариса Анатольевна рассказала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru

Тема домогательств известных режиссеров к актрисам зазвучала с новой силой после недавнего скандального интервью Елены Прокловой. Та на всю страну в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ обвинила в домогательствах известного актера, имя которого не назвала, но все и так догадались, о ком идет речь. Судя по всему, об Олеге Табакове. Признание Прокловой вызвало гнев зрителей и ее коллег, но актриса объяснила: обнародовать тайну она решила сейчас не ради хайпа, а чтобы другие девушки не наступили на ее грабли, а мамы представительниц прекрасного пола были бдительнее.

Лариса Лужина в ужасе от скандального интервью Елены Прокловой.

– Я не стала даже это смотреть, не понимаю, зачем все это нужно было рассказывать, – недоумевает Народная артистка. – Многие говорят, что она правильно поступила, другие же осуждают. Лично я считаю, что все это неправильно.

Елена Проклова дает совет мамочкам, чтобы они оберегали дочерей. А как их оберегать? Ты что, за подол будешь держать девушку, ходить за ней по пятам? Что же ее мама не удержала? Вот Белохвостикову (Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова. – Прим. Sobesednik.ru) мама удерживала, на все съемки ездила с дочерью. Помню, она снималась в 10 классе у режиссера Герасимова в фильме «У озера», так мамочка за ней поехала.

– Хорошо, с Прокловой мамы не было, но неужели не было рядом женщин – ассистенток, гримерш? Я не понимаю. Как это, никто ничего не видел? Или она такая скрытная была?

Вы знаете, и в моей жизни была подобная ситуация, – признается Лариса Лужина. – Приехали люди из киностудии Горького в Таллин подбирать артистов для фильма «Две жизни» (советский фильм-драма 1961 года, в главных ролях снялись Николай Рыбников и Вячеслав Тихонов. – Прим. Sobesednik.ru). Двое мужчин, один был помощником режиссера, насколько я помню. Они пригласили меня на переговоры в гостиницу. Мне тогда было 19 лет.

Фото: стоп-кадр из фильма «Вертикаль»

Я прочитала сценарий, мне все понравилось, и тут они мне говорят: мы должны посмотреть на вас без одежды. Там якобы была сцена, где героиня обнаженная купается в ванной. Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла.

– Сейчас нет ни стыда, ни целомудрия, раздеться для девушки не составляет проблемы. Тогда все было иначе, поэтому я, не раздумывая, ушла, – подчеркивает актриса.

Они потом все равно меня вызвали на пробы. И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: «Переспишь со мной – будешь играть в этом фильме». Я отказала, и меня, понятное дело, не утвердили.

– Я рассказала позже об этом режиссеру Ростоцкому, он говорит: «Покажи мне его, я ему морду набью». Но я не назвала имени. Такой случай был со мной один раз за всю карьеру.

Полное интервью с Ларисой Лужиной читайте вскоре на Sobesednik.ru.