"Это неприлично!" Лужина врезала Малахову за детей Коренева

Актриса Лариса Лужина стала первой, кто сумел пристыдить Андрея Малахова за его ток-шоу.

Знаменитый Ихтиандр Владимир Коренев при жизни слыл примерным семьянином. Казалось, он верен исключительно одной женщине: своей супруге Алевтине Константиновой. Однако после смерти актера выяснилось, что Коренев посматривал и на сторону. Внебрачные дети Ихтиандра теперь регулярно появляются в студии «Прямого эфира» Андрея Малахова. Легендарная актриса Лариса Лужина в ужасе от этого.

Лариса Лужина считается первой любовью Коренева. В нее Владимир влюбился еще в школе: они учились в одном классе. Впрочем, вскоре их пути-дорожки разошлись, и чувства остыли. Но дружили они до последних дней.

– Я в ужасе от того, что после смерти Володи регулярно появляются его внебрачные дети, – вздыхает актриса. – Я и сама один раз приняла участие в такой программе и потом сильно пожалела об этом. Меня пригласили на эфир, посвященный памяти Володи. А уже в студии оказалось, что главная героиня – его внебрачная дочь. Это было ужасно.

После съемки я даже сказала Малахову: «Зачем приглашать меня на эти программы? Разве можно такие вещи делать?» Он ничего не ответил. А что он будет отвечать?

Лариса Лужина

В тот вечер в студии был проведен ДНК-тест, результаты которого оказались неожиданными. Выяснилось, что жительница Томска Евгения Харькова действительно является дочкой Коренева. А недавно в студии появилась внучка актера, рожденная от внебрачного сына Ихтиандра Алексея Куранова.

Судьба парня сложилась трагически. Молодой человек хотел стать актером, но оказался в преступной группировке, а вскоре – в тюрьме. В 1997 году его тело было найдено в лесу. Дочь Алексея Тамара пришла в студию Малахова и также сумела доказать свое родство с прославленным артистом.

– Я в это все не верю, – говорит Лужина.

ДНК какие-то проводят, хрен их знает, как они все это делают. Не могу понять, что это такое, верить результатам или нет.

Лужина знает, что при жизни женщины Коренева боготворили. Актриса не исключает, что Владимир порой не мог устоять перед соблазном сходить налево.

– Наверняка у него были какие-то взаимоотношения с женщинами, – продолжает Лариса Анатольевна. – Такой красивый мужчина, как Володя, нравился всем. Я, конечно, не думаю, что он был верен только Але. Наверняка, у него были какие-то встречи с другими... Женщинам трудно было устоять перед ним. Но они же сами бросались на шею! А теперь что делать, когда они начинают качать права?

Они говорят: «Мы ничего не хотим!» Тогда что вы вылезаете на экраны?! – возмущается Лужина.

Вы разве не понимаете, что тем самым приносите боль жене, дочке, внуку… Меня это раздражает, – признается актриса. – Я считаю, что это недопустимо! И тем более снимать подобные программы.