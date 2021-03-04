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"Надоело враньё!": Вассерман обвинил Малахова во лжи

Культура и ТВ
17:07, 04 марта 2021

"Надоело враньё!": Вассерман обвинил Малахова во лжи
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Эрудит Анатолий Вассерман сделал гневное заявление в адрес ведущего «Прямого эфира» Андрея Малахова.

Высказывание популярного актера Дмитрия Певцова о том, что на телевидении нужно ввести цензуру и оградить зрителей от «грязных новостей» и «потных малаховских передач», наделало много шума. В интервью Sobesednik.ru позицию артиста прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, который во многом согласился с Певцовым.

Теперь своим мнением на этот счет с Sobesednik.ru поделился и знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман.

Напомним, что в недавнем интервью Дмитрий Певцов предложил создать специальную комиссию из специалистов в области искусства, права, а также служителей церкви. По мнению актера, именно такие люди должны просматривать телевизионный продукт до того, как он попадает в эфир, и отсеивать всю грязь.

Однако Анатолий Вассерман не видит в цензуре большой пользы для общества.

Анатолий Вассерман

– Нужно воспитывать людей так, чтобы их интересовало что-нибудь посложнее копания в грязном белье, – считает 68-летний эрудит. – Но эту задачу не должно решать только телевидение. Воспитание – важнейшая часть просвещения. Отделение образования от воспитания – преступление против человечества. У нас это поветрие насаждают уже четверть века, а на Западе оно началось около полувека назад, и разрушительные последствия уже вполне очевидны.

Чтобы выкарабкаться из последствий всего этого кошмара, нужны совместные действия самых разных структур и организаций, – уверен Вассерман. – Одной цензуры на телевидении явно не хватит! Более того, если ограничиться только цензурой, то по принципу «запретный плод сладок» различные «грязные» ток-шоу будут привлекать только еще большее внимание.

Закроешь одну программу, а на ее месте вырастут две новые, которые будут еще противнее!

Сам Вассерман уже давно решил не принимать участия в ток-шоу Андрея Малахова.

– Я в свое время не раз был на «малаховских» передачах и в качестве героя, и в качестве эксперта. Но в конце концов мне это надоело, – поясняет Анатолий Вассерман.

Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!

Сейчас я просто отказываюсь участвовать в его программах. Нужны ли кому-то эти передачи? Наверное, нужны... Пока число людей, любящих смотреть, как на их глазах ворошат грязное белье, достаточно велико, чтобы эти программы окупались, нет смысла их закрывать. Это с коммерческой точки зрения. Так что их вряд ли в скором времени закроют.

Теги: #Знаменитости #Андрей Малахов #Певцов #новости звезд #Вассерман

Рубрика: Культура и ТВ

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Скриншот с видео на YouTube

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Культура и ТВ

"Надоело враньё!": Вассерман обвинил Малахова во лжи
Фото в статье: скриншоты с YouTube

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