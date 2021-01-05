"Разрезали напополам": белая вдова Коренева напугала его друзей на похоронах

5 января исполнителя роли Ихтиандра Владимира Коренева, который после фильма «Человек-амфибия» стал настоящим секс-символом СССР, похоронили на Введенском кладбище.

Все желающие смогли проститься с Народным артистом РФ в Электротеатре «Станиславский», где Коренев, умерший 2 января от коронавируса после нескольких дней в «красной зоне», прослужил 60 лет. На церемонию пришли поклонники и коллеги артиста, среди которых были Владимир Стеклов, Карина Мишулина, Кирилл Гребенщиков, Валерий Афанасьев, Сергей Дорогов.

– Владимир Коренев был для меня, как родственник. Мы словно сто лет были знакомы, хотя плотно работали лет десять вместе, – рассказал Сергей Дорогов, звезда скетч-шоу «6 кадров». – Он был очень порядочным человеком, никогда не смотрел ни на кого свысока, со всеми общался на равных, будь то коллега по сцене или художник по свету.

– Как держится супруга Владимира Коренева – актриса Алевтина Константинова? На ней лица нет...

– А как ей быть? Вы же видите, она без грима, вся белая... как быть, когда тебя напополам разрезали?