Похороны Владимира Коренева: как прощаются с Ихтиандром из фильма "Человек-амфибия"

Актер, прославившийся ролью Ихтиандра в кино, делом жизни считал театр. Там с ним и прощаются друзья, коллеги и поклонники.

Народный артист РФ Владимир Коренев, причиной смерти которого (скончался 2 января 2021 года. – Прим. Sobesednik.ru) стала коронавирусная инфекция, получил признание после первой же большой роли – голубоглазого красавца Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия».

Несмотря на всесоюзную славу и обожание женщинами, ему была чужда звездная болезнь. Коренев не запятнал себя никакими скандалами: у него была одна жена (актриса Алевтина Константинова), дочь Ирина, внук Егор и правнучка Мария, которой незадолго до смерти Владимира Борисовича исполнилось 3 года.

Владимир Коренев с дочерью Ириной//фото: Андрей Струнин, "Собеседник"

Актер жил очень скромно, 60 лет прослужил в одном театре – Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского (сейчас – Электротеатр «Станиславский»). В этих стенах 5 января 2021 года Владимира Коренева и провожают в последний путь друзья актера, его коллеги и поклонники. После прощания в театре Коренева похоронят на Введенском кладбище.

10:15 Прощание началось. Рядом с гробом, в котором находится тело Владимира Коренева, находятся вдова актера, его единственная дочь Ирина, внук Егор с супругой. Ирина тяжело переживает утрату отца, они с матерью едва сдерживают слёзы.

10:17 Коллеги, ученики Народного артиста пришли проводить его в последний путь, цветов на сцене у гроба становится все больше.

10:20 Одна из пришедших проститься, молодая девушка, бросилась в ноги дочери Владимира Коренева с соболезнованиями.

10:25 Проститься с коллегой пришел Народный артист РФ Владимир Стеклов. Постояв возле закрытого гроба, актер упал на колени перед вдовой Владимира Коренева.

10:35 Владимир Стеклов собрался с силами и выступил с небольшой речью.

– Он (Владимир Коренев. – Прим. Sobesednik.u) многое сделал для моего становления в Москве, мы и играли вместе, и сдружились потом, – рассказал Стеклов. – Наши дочери росли в одно время. Думаю, в небесном театре для него уготована главная роль.

Хорошо, что он ушёл раньше супруги, что она его проводила в последний путь.

Володя не смог бы пережить ее потерю, при всей его мужественности. Господь правильно распорядился, что сначала поманил Володьку.

10:50 Популярный российский актёр театра и кино Кирилл Гребенщиков дал эксклюзивное интервью Sobesednik.ru. Он еле держался, вспоминая Владимира Коренева:

– Для меня он не был актером, в первую очередь он был дядей Володей. Помню, как пришёл на его спектакль «Робин Гуд», где он играл главную роль. Дети были в таком восторге, они так ждали его, они не знали ничего о фильме «Человек-амфибия», они ждали именно его. И пару лет назад, когда я пришёл в театр к нему, я видел молодого человека, не 78-летнего старика...

11:01 Сергей Дорогов, звезда шоу «6 кадров», произнёс трогательную речь со сцены и вспомнил, как однажды побоялся подойти к Владимиру Кореневу, чтобы познакомиться. А спустя много лет они вместе играли спектакли.

11:10 В зале Электротеатра «Станиславский», где прощаются с Народным артистом РФ, объявлена минута молчания в память о Владимире Кореневе.

11:15 Зал прощается с Владимиром Кореневым. Близкие, коллеги, друзья и поклонники говорят последние слова, стоя возле закрытого гроба.

11:46 Гроб с телом Коренева выносят из театра, собравшиеся по традиции провожают его аплодисментами. Катафалк направляется на Введенское кладбище, где будет похоронен Народный артист.

13:00 Отпевание Владимира Коренева началось. Внук актера Егор, ставший теперь главным мужчиной в семье, не отходит от близких, заботливо поправляет бабушке (вдове артиста) капюшон шубы.

13:40 Семья прощается с Кореневым. Дочь актера прильнула к гробу, долго обнимала крышку, которую так и не открыли. Ирине стало плохо, ее подхватили под руки. Вдова артиста разрыдалась у гроба, ее утешал единственный внук Егор.

13:50 Владимир Коренев похоронен на Введенском кладбище рядом со своим отцом Борисом.