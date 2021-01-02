Народный артист России Владимир Коренев скончался от коронавируса в 80 лет

В возрасте 80-ти лет умер народный артист России Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия».

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на дочь актера.

По данным РБК, в последнее время артист лежал в больнице с коронавирусом.

Владимир Коренев родился в Севастополе в 1940 году. Заинтересовался театром еще в школьные годы, в 1957-м решил поступить в ГИТИС. На последнем курсе обучения начинающий актер получил роль Ихтиандра в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», который стал лидером советского проката 1962 года и принес Кореневу всесоюзную известность.

С 1961 года Коренев играл в труппе Московского драматического театра имени Станиславского, где работал по сей день и сыграл в множестве спектаклей.

В 1998 году получил звание народного артиста России.

Был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий, пока факультет не расформировали в 2015 году.