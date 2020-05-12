"Смерть подкосила меня": Лариса Лужина отказалась хоронить бывшего мужа

Легендарная актриса Лариса Лужина не может оправиться от новости о смерти бывшего мужа. Валерий Шувалов, отец ее единственного сына Павла, умер от коронавируса.

– Это печальное известие застало нас на даче, где мы с сыном, невесткой и внуками закрылись в самоизоляции, – рассказала корреспонденту Sobesednik.ru Лариса Анатольевна. – Похороны завтра. Эта смерть, конечно, всех нас подкосила.

Валерий Шувалов / фото: Global Look Press

Валерий Шувалов – известный кинооператор, снявший «Экипаж», «Интердевочку» и множество других лент. С Ларисой Лужиной, несмотря на развод, он сохранял дружеские отношения до самой смерти.

– У него была пневмония: он лежал в больнице в реанимации, – поделилась с нами Лужина. – Первый результат теста на коронавирус оказался отрицательным, а вот второй – уже положительным. Его перевезли в военный госпиталь. Сначала вроде началось улучшение, а потом состояние стало ухудшаться. Он не выкарабкался. Но у него были слабые легкие, сердце барахлило, диабет. К тому же, возраст – 80 лет. Вот организм и не справился...

Сама актриса провожать бывшего мужа в последний путь не будет. «Сын с невесткой занимаются этими вопросами», – заявила Лариса Анатольевна.