"Кот всё предчувствовал": внук Коренева рассказал о мистике перед смертью актера

Егор Коренев, внук легендарного Ихтиандра, обратил внимание на странное событие незадолго до смерти Владимира Коренева.

– В последние годы дедушка писал книгу, но дописать не успел. Сейчас, после похорон, мы будем обсуждать с семьей ее выпуск, – рассказал Егор в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru. – Он мечтал погулять на свадьбе правнучки (Марии недавно исполнилось 3 года. – Ред.), очень любил ее, как и всю свою семью. С марта дедушка был на самоизоляции, никуда не входил, но болезнь все равно настигла его...

– У Владимира Борисовича был кот Барсик. Животное почувствовало уход хозяина?

– Он умер незадолго до дедушки.

– Близкие друзья, прощаясь с Владимиром Кореневым, говорили, что если бы ваша бабушка ушла раньше него, он бы не пережил...

– Это так. Если бы случилось такое, мы бы сейчас двумя похоронами занимались. У него давление поднималось, даже если он не мог до нас дозвониться. Всегда переживал, где мы, что делаем...