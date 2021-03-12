Корчевников довел до слез Зудину вопросами о Табакове

Вдова Олега Табакова Марина Зудина дала волю чувствам в эфире программы «Судьба человека».

12 марта – день памяти Олега Табакова, умершего 3 года назад. Его вдова, актриса театра и кино Марина Зудина, поделилась воспоминаниями о муже в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Роман между студенткой Школы-студии МХАТ и преподавателем закрутился молниеносно, судьбоносная встреча случилась в 1981 году. На тот момент Табаков состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой, матерью его старших детей – Антона и Александры Табаковых.

Табаков развёлся с Крыловой только в 1994-м, всё это время поддерживая отношения с Мариной Зудиной, которая не форсировала события.

«Я незрелая была, нас свёл Бог, потому что только такая дура, как я, могла ждать 10 лет, не хотеть семьи. Кто-то требовал от него брака, кто-то ещё чего-то… Я же просто хотела быть рядом, а в награду получила 35 лет счастливой жизни, мужа и детей», – едва сдерживаясь от слёз, призналась вдова.

В 1995 году у Марины и Олега Павловича родился сын Павел. Табаков не скрывал, что младшему сыну досталось больше отцовской заботы, чем старшему. Дочь Маша родилась в 2006 году, к тому времени Табакову шёл 72-й год.

«Машка родилась в день премьеры «Похождений Чичикова», СМИ должны были обсуждать спектакль, но вышла «Комсомолка» с портретом Олега Паловича и цитатой: «У меня родилась дочь. Вес такой-то, рост не помню», – рассказала Зудина.

Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым и Константином Хабенским

Маша потеряла отца в 12 лет. К удивлению Марины, девочка оказалась очень мудрой и успокоила старших: «Всё будет хорошо, папа будет помогать нам».

«Как-то захожу к ней в комнату, а она сидит в одну точку смотрит. Спрашиваю: «Ну ты чего сидишь?» А Маша отвечает: «Я с папой разговариваю», – вспоминает Зудина.

Марина жалеет о вопросах, не заданных мужу при жизни: о предательстве, дружбе и ещё о многом, ведь Олега Табаков, по мнению Зудиной, знал все ответы.

Актрису часто упрекали в браке по расчёту, 30-летней разнице в возрасте с мужем и намекали на то, что без содействия Олега Павловича её судьба сложилась бы, как у посредственной актрисы. Зудина отвечает всем, кто так думал или думает: «Я жила в любви 35 лет, я знаю, что любовь есть и верю в неё. А те, кто не верят, говорят о разнице в возрасте, браке по расчёту, кем бы я была, если не он… Олег Павлович был счастливым мужем и отцом, а без нас, может, и у него чего-то не было. Кто знает?»

Марина Зудина убеждена: пока был жив Олег Павлович, для всего театрального мира существовал гарант и перспективы, с возрастом он становился только требовательнее к постановкам и не сдавал режиссёрских позиций до конца.

«Помимо актёрско-режиссёрских заслуг, Табаков создал Мастерские МХТ, Студию на Ижорке, Табакерку, филиал МХТ, театральный колледж, памятник Немировичу-Данченко и Станиславскому в Камергерском переулке, Театр на Чаплыгина, Новую сцену Художественного Театра. Это то, что осталось после Табакова. Не просто мемуары или спектакли – это физически существует… А его уже нет», – напоминает Марина Зудина.

Вдова старается не пересматривать фильмы и спектакли мужа: слишком больно.

«Мы планов не строили, мы строили театр», – ответила Зудина на вопрос Корчевникова о том, как бы они жили сейчас, если бы не случилась трагедия.

Ровно 106 дней Зудина ходила в реанимацию к мужу, включала музыку в палате, приносила цветы и верила... С 12 марта 2018-го в доме Табакова не говорят о нем, так как это болезненно для всех членов семьи.

Анна Дубиницкая.