Марина Зудина: Два года после смерти Табакова – самые тяжелые в моей жизни

17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет.

2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи – в материале Sobesednik.ru.

В интервью Константину Богомолову во время пандемии Марина Зудина призналась, что последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни: «Я будто заново учусь ходить, – говорила Зудина. – И я горда тем, что мы смогли пройти этот тяжелый период с высоко поднятой головой, без помощи алкоголя и антидепрессантов. Не унижаясь и не торгуя ничем...

Вдову Народного артиста СССР спасла работа. Спустя месяц после смерти Олега Табакова Зудина вышла на сцену МХТ им. Чехова в постановке «Солнце всходит». В этом же траурном для актрисы году она приняла участие в масштабном проекте «Хорошая жена», где ее партнерами стали Александр Домогаров и Александра Урсуляк. Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ в 2019 году. Также большой резонанс получил эротический триллер Константина Богомолова «Содержанки», где Зудина сыграла одну из главных ролей.

Вдова Олега Павловича ведет Instagram, до пандемии она посещала крупные светские мероприятия. Почти везде ее сопровождала 14-летняя дочь Мария. Девушки нет в Instagram, однако ее фото часто выставляет мама. Подписчики успели заметить, как повзрослела дочь Олега Табакова, а ее длинные ноги и стройная фигура и вовсе вызвали всплеск восхищенных комментариев.

В 2021 году в прокат должен выйти фильм-фэнтези о вампирах «Ампир-V», где главную роль сыграл Павел Табаков, а маму его героя – Марина Зудина.

Для Павла эти два года без отца выдались также непростыми. Он ушел со скандалом из МХТ и «Табакерки», которые все члены семьи Табакова называли «вторым домом». Как сказала Зудина, его «мягко» отстранили.

По словам Марины, после смерти мужа круг общения их семьи значительно сузился. Несмотря на неудачи в театре, Табаков-младший отлично о себе заявил в кино и на ТВ. С его участием вышли такие известные проекты, как «Тобол» и сериал «Колл-центр». Этими работами Павел показал свою профессиональную состоятельность. Осенью этого года планируется выход сериала «Беспринципные», где собрались самые яркие артисты нашего кинематографа, в том числе и Павел Табаков.

Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой и сыном Павлом Табаковым

О личной жизни Павла в последнее время известно не так много: социальные сети он ведет не самым активным образом, последние отношения ему приписывали с актрисой Софьей Синицыной, которая на днях стала матерью.

Самый старший из детей Олега Павловича – Антон Табаков – в последние годы занимался ресторанным бизнесом, потом все бросил и уехал жить во Францию, где приобрел недвижимость. После смерти отца озвучил кота Матроскина в мультфильме «Простоквашино». Его дети (четыре внука Народного артиста) живут за границей, там же получили и получают образование.

Дочь Олега Павловича Александра с отцом много лет не общалась, даже на похороны не явилась, как и первая супруга Табакова. Женщины ведут затворнический образ жизни.