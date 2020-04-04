Сериал "Колл-центр": скучный Павел Табаков и офисная жесть ради жести

Новый сериал «Колл-центр», вышедший на платформе ТНТ-Premier, предназначен любителям хоррора. Авторы справились с этой задачей, лихо закрутив сюжет, но искать смысла в «Колл-центре» не стоит.

Если вы любите ужастики и трэш, то психологический триллер «Колл-центр» от режиссеров-супругов Наташи Меркуловой и Алексея Чупова для вас. На 12-ом этаже небоскреба в офисе, в котором заложена бомба, оказываются запертыми 12 сотрудников секс-шопа, 12 «негритят». У офисного планктона во главе с начальником Денисом Викторовичем (Владимир Яглыч) есть восемь часов, чтобы попробовать выбраться. Замкнутое пространство и смертельная опасность – классический ход для хорроров, и таким же классическим является создание ситуации, в которой герои оказываются в экстремальных условиях.

«Мама» и «папа» наблюдают за менеджерами с помощью видеокамер, общаются через монитор. Лиц «родителей» не видно, и кто они, никто не догадывается. Предки оказываются редкостными садистами. Они не просто стравливают сотрудников друг с другом, но ставят на грань выживания. Бьют током, стрелами, растягивают тело на железных цепях, ошпаривают кипятком. В общем, причиняют боль в самых разных вариациях. В каждой серии раскрывается история одного из офисян и буквально в каждой – страхи и боль, которые зашкаливают.

В жизни так, конечно, не бывает, но ведь это кино — здесь возможно все. Чего стоит только самый старший сотрудник колл-центра Галина Алексеевна (Зоя Кайдановская), которая еще совсем недавно ощущала себя улиткой, ела салатные листья и пиналась до крови «рожками». А до чего же хороша уборщица Джемма (Сабина Ахмедова), которую можно назвать в сериале послом страданий. Джемма ради больной дочери работает грушей для битья в закрытом клубе для богатых. Одна ночь мучений — 10 тысяч долларов и новые травмы.

В главной роли в «Колл-центре» снялся 24-летний Павел Табаков, сын Марины Зудиной и Олега Табакова, продолжатель известной актерской династии. Увы, нельзя сказать, что он блистает. Но не стоит относится к его актерской работе излишне строго, сценарно его персонаж выглядит уж очень положительным. Потому и скучен в кадре.

В море офисного страха и ужаса нет смысла, в сериале не найти месседжа даже после просмотра финала, суть которого – тот же трэш. Досматривая последнюю серию, ощущаешь пустоту, и хочется спросить авторов: а ради чего все это, собственно, было-то?